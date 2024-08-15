孟加拉前總理控美想推翻自己？　兒：從未發表這種聲明

▲孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）在示威爆發後，請辭逃往印度。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳香菱／綜合報導

出國逃亡的孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）在近日指控，美國曾要求她交出聖馬丁島（Saint Martin island），只要做到就能輕鬆連任。事後，哈希納的兒子喬伊（Sajeeb Wazed Joy）卻指出，她從未發表這種聲明。白宮已出面澄清，這些報導和謠言都是「完全錯誤的」，美方的立場是「孟加拉人應該決定孟加拉政府的未來」。

據《印度經濟時報》（Economic Times）報導，孟加拉前總理哈希納在近日發出聲明指控，美國確實曾要求她交出聖馬丁島的主權以控制孟加拉灣，如果她接受了美方的條件，便可以繼續執政，是美國干預了連任。她也向人民承諾，很快就會回到孟加拉。

先前，哈希納就曾指控過孟加拉國民族主義黨（BNP），打算將聖馬丁島賣給美國，以此為交換來贏得選舉。

哈希納也提到，有人曾經告訴她，只要「允許外國在孟加拉國建造空軍基地」，就能輕鬆連任，已經多次收到類似的暗示，所以她認為背後可能有人試圖推翻政府。

但哈希納的兒子喬伊（Sajeeb Wazed Joy）於12日在X上表示，哈希納從未發表這種聲明。

The recent resignation statement attributed to my mother published in a newspaper is completely false and fabricated. I have just confirmed with her that she did not make any statement either before or since leaving Dhaka — Sajeeb Wazed (@sajeebwazed) August 11, 2024

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美方完全沒有涉入，任何有關美國政府介入這些事件的報導和謠言都是完全錯誤的，「我們認為孟加拉人應該決定孟加拉政府的未來，這就是我們的立場。」

孟加拉國首相哈希納，在今年1月的大選中成功爭取到第四屆任期，但此次選舉卻遭到反對派的強烈抵制。美國國務院也對選舉結果嚴正批評，指出選舉過程並未達到自由與公平的標準。

學生因反對政府配額制度，在7月爆發了抗爭行動，孟加拉陷入了示威和暴力。而哈希納在成功連任後，選擇離開孟加拉，前往印度新德里，結束了她長達15年的統治。