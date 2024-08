孟加拉前總理控美想推翻自己？　兒：從未發表這種聲明

▲孟加拉總理哈希納(Sheikh Hasina)在示威爆發後,請辭逃往印度。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳香菱/綜合報導

出國逃亡的孟加拉前總理哈希納(Sheikh Hasina)在近日指控,美國曾要求她交出聖馬丁島(Saint Martin island),只要做到就能輕鬆連任。事後,哈希納的兒子喬伊(Sajeeb Wazed Joy)卻指出,她從未發表這種聲明。白宮已出面澄清,這些報導和謠言都是「完全錯誤的」,美方的立場是「孟加拉人應該決定孟加拉政府的未來」。

據《印度經濟時報》(Economic Times)報導,孟加拉前總理哈希納在近日發出聲明指控,美國確實曾要求她交出聖馬丁島的主權以控制孟加拉灣,如果她接受了美方的條件,便可以繼續執政,是美國干預了連任。她也向人民承諾,很快就會回到孟加拉。

先前,哈希納就曾指控過孟加拉國民族主義黨(BNP),打算將聖馬丁島賣給美國,以此為交換來贏得選舉。

哈希納也提到,有人曾經告訴她,只要「允許外國在孟加拉國建造空軍基地」,就能輕鬆連任,已經多次收到類似的暗示,所以她認為背後可能有人試圖推翻政府。

但哈希納的兒子喬伊(Sajeeb Wazed Joy)於12日在X上表示,哈希納從未發表這種聲明。

The recent resignation statement attributed to my mother published in a newspaper is completely false and fabricated. I have just confirmed with her that she did not make any statement either before or since leaving Dhaka