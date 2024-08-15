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年幼遭棄養！　美體操天后拜爾絲生母淚喊：原諒我吧

▲美國體操天后拜爾絲在巴黎奧運收穫3金1銀。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國體操天后拜爾絲在巴黎奧運收穫3金1銀。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

在巴黎奧運大放光芒，奪下3金1銀的美國體操天后拜爾絲（Simone Biles），已為自己奠定在體壇的天后地位；然而其生長歷程並非一路順遂，撫養她長大並共同見證榮耀的「父母」，實際上是她的外祖父母，而生母雪儂（Shanon）在她6歲時便棄養她，沉溺於毒癮與酒癮之中。如今雪儂出面受訪，希望兩姊妹有一天能原諒她。

拜爾絲的生父幾乎從未參與撫養拜爾斯與她3個兄弟姊妹，現年52歲的生母雪儂則是在孩子最需要她的時候，沉溺於毒癮和酒癮之中，之後一度被送到不同寄養家庭照顧，之後才由住在德州的祖父母朗（Ron）與妮麗（Nellie）領養。

拜爾絲與阿德瑞雅（Adria）被朗與妮麗領養；另外2個孩子艾許莉與太文則由朗的姊妹哈利耶特（Harriet）領養。

拜爾絲在紀錄片《西蒙拜爾絲崛起》中回憶道，年幼時母親多次進出監獄，對她的童年造成陰影，她也在影片中非常清楚地表明，她與朗和妮麗關係非常緊密，以「爸」、「媽」稱呼她的外祖父母。

雪儂則是在紀錄片中接受訪時坦言，要放棄自己的孩子是很艱難的決定，但當時她的狀況極差，無法照顧他們，必須得這麼做，而且她說當時朗要還在吸毒的她遠離他們的生活。

「只要她準備好了，我隨時在這裡」，雪儂喊話拜爾絲，「我希望她能來跟我說『好，我們坐下來談談吧，我想了解更多。』我想讓她知道我愛她，非常以她為榮。」她不斷表示希望拜爾絲能主動和她聯絡，但她也知道拜爾絲已經27歲也結婚了，「我現在只能等。」

雪儂說她希望能補償拜爾絲，「我在等著她和阿德瑞雅」，如果遇到她的話，「我會請求她原諒我。我們能盡釋前嫌嗎？不要拿我的過去來評斷我。我們向前看吧。」

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