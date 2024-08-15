錯過飛機抓狂！31歲女機場暴走　狂吼「蠢貨」拿螢幕砸地勤

▲一名女子錯過飛機後在機場失控暴走。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國芝加哥的歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）近日有一名31歲女乘客因錯過航班情緒失控，將電腦螢幕丟向了邊疆航空（Frontier Airlines）的員工，並與多名乘客發生衝突，畫面在網上曝光後引發廣泛關注。

據《紐約郵報》報導，這起事件發生於7月左右。從網上流出的影片可見，這名女子在得知自己無法登機後，憤怒地爬過了航空公司的櫃檯，對地勤大喊大叫，還試圖抓住地勤的衣服。

A recent verbal altercation at Chicago's O'Hare Airport turned violent, and it was all caught on video. A woman shocked onlookers as she leaped over a check-in counter and hurled a computer monitor at Frontier Airlines staff. https://t.co/EOSFKDC7kd pic.twitter.com/x3U9ZRoIGr — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) August 15, 2024

一名員工試圖將她推開，但她卻抓起一台電腦螢幕朝對方扔去，砸中了其中一​​人的腹部。隨後，她又拿起另一台筆電猛力關上，場面一度失控。

目擊者稱，這名女子在被拒絕登機後「失去了理智」，並不斷辱罵地勤「蠢貨」（stupid）。警方告訴媒體，這名女子還丟了一支手機，砸中一名40歲受害者，另外她還踢了一名24歲女子一腳。最後，這名女子逃離了現場。

目前，芝加哥警方已對此案展開調查，並正尋求更多關於這名女子身份及事件經過的資訊。邊疆航空與芝加哥航空局拒絕對此事發表任何評論。