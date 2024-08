錯過飛機抓狂！31歲女機場暴走　狂吼「蠢貨」拿螢幕砸地勤

▲一名女子錯過飛機後在機場失控暴走。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國芝加哥的歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)近日有一名31歲女乘客因錯過航班情緒失控,將電腦螢幕丟向了邊疆航空(Frontier Airlines)的員工,並與多名乘客發生衝突,畫面在網上曝光後引發廣泛關注。

據《紐約郵報》報導,這起事件發生於7月左右。從網上流出的影片可見,這名女子在得知自己無法登機後,憤怒地爬過了航空公司的櫃檯,對地勤大喊大叫,還試圖抓住地勤的衣服。

A recent verbal altercation at Chicago's O'Hare Airport turned violent, and it was all caught on video. A woman shocked onlookers as she leaped over a check-in counter and hurled a computer monitor at Frontier Airlines staff. https://t.co/EOSFKDC7kd pic.twitter.com/x3U9ZRoIGr