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女遊樂園食物過敏離世！夫怒告過失致死遭駁　迪士尼：他訂了Disney+

▲▼湯宣去年10月在佛州迪士尼因食物過敏去世。（圖／翻攝自X）

▲湯宣去年10月在佛州迪士尼因食物過敏去世。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國紐約大學女醫師湯宣（Kanokporn Tangsuan）去年10月在佛州迪士尼一家餐廳用餐時，因為誤食含有過敏原的食物，出現嚴重過敏反應（anaphylaxis）後不幸去世。豈料，當丈夫皮科洛（Jeffrey Piccolo）以過失致死向迪士尼提起非正常死亡訴訟時，迪士尼卻辯稱相關訴訟應由仲裁解決，因為皮科洛在使用Disney+服務時已同意仲裁條款，而引發廣泛討論。

據《紐約郵報》報導，湯宣有嚴重的過敏症，不能攝入堅果和奶製品。當天，她與丈夫點了一份西蘭花玉米煎餅、扇貝、洋蔥圈，以及一個牧羊人派。點餐時，2人反覆查看了菜單上的配料表，並再三囑咐店員食物裡絕不能含有過敏成分，而店員也向他們保證食物裡不包含乳製品和堅果。食物送到時，由於部分食物上未貼有不含過敏原的標籤，因此湯宣再次向店員確認了食物成分，並在店員保證食物十分安全後，將食物全部吃光。

湯宣與丈夫吃完晚飯後，離開餐館到步行街購物。不料，湯宣卻在進入好萊塢星球（Planet Hollywood）時，突然出現嚴重呼吸困難，並癱倒在地。儘管湯宣緊急為自己注射了Epi-Pen腎上腺素筆，但她還是在被送往當地醫院後不治身亡。事後，法醫調查顯示，湯宣是死於「體內乳製品和堅果含量升高引起的過敏反應」。

▲▼迪士尼。（圖／路透社）

▲迪士尼以湯宣丈夫簽了Disney+的仲裁條款駁回訴訟。（圖／路透社）

今年2月，皮科洛向法院提起訴訟，指控餐廳與店員疏忽大意，在湯宣明確告知自己對堅果和乳製品過敏後，仍導致她嚴重食物過敏過世，同時也追究了迪士尼對旗下餐廳監管不嚴的責任。皮科洛向迪士尼以過失致死提出5萬美元（約新台幣161萬元）以上的賠償訴訟，還打算向迪士尼追討精神痛苦、收入損失，以及葬禮等費用。

然而，迪士尼在5月31日提交法庭文件時，卻要求法庭撤銷訴訟，因為皮科洛2019年在Playstation登記使用Disney+的服務時，已同意所有爭議都必須通過仲裁解決的條款，還在去年9月透過My Disney Experience應用程式購買主題公園門票時再次確認了相關條款。迪士尼認為，這些條款適用於所有與該公司的糾紛，因此訴訟應被移交仲裁處理。

皮科洛的律師對迪士尼的聲明作出強烈反擊，稱迪士尼的論點「荒謬」且「不合理」，強調仲裁條款不應影響到這類涉及非正常死亡的案件。律師進一步表示，皮科洛以亡妻遺產的個人代表身份提起訴訟，而非代表自己，因此仲裁條款無法適用。目前，這起案件仍在佛州橘郡巡迴法院進行審理，迪士尼和皮科洛的律師尚未就此案發表進一步評論。

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