孟加拉前總理暴力鎮壓涉謀殺　法院首下令調查

▲孟加拉法院下令調查前總理哈希納暴力鎮壓的事件。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

孟加拉官方媒體今天報導，警方在鎮壓學生示威期間擊斃一名男子，法院下令調查前總理哈希納被控在這起謀殺案中所扮演的角色。

根據孟加拉國家新聞通訊社，哈希納（Sheikh Hasina）與另外6名高階官員被指控，導致雜貨店老闆薩伊德（Abu Saeed）7月19日在學生抗議現場遭警方開槍擊中頭部身亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今天在達卡都市法院提出的謀殺案告訴，是哈希納以致命手段鎮壓大規模反政府示威後，首起針對她提起的法律訴訟。

因這起謀殺案遭到調查的還包括哈希納的前內政部長阿薩杜澤曼汗（Asaduzzaman Khan）、她的政黨「人民聯盟黨」（Awami League）秘書長及4名前高階警官。

孟加拉學生團體因為反對公務員職缺配額制度而在7月發起示威，但政府鎮壓抗議而逐漸升溫成哈希納執政15年來最嚴重動亂。

過去1個多月來死於衝突者逾300人，光是8月4日就死亡近百人，因流血示威失控，哈希納5日倉皇下台並外逃，諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）已出任臨時政府首席顧問。

孟加拉國會也被解散，預定在90天內舉行選舉。