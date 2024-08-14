文化部公布新科國寶　故宮《龍藏經》等5部經典入列

▲清康熙《藏文寫本龍藏經》被指定為國寶。（圖／故宮提供）



生活中心／台北報導

文化部近日公告，故宮典藏的5部佛教經典入列新科國寶，分別是《藏文寫本龍藏經》108件、《藏文寫本甘珠爾經》12件、《清文全藏經》32件，以及黑字、紅字《諸品積咒經》各1件，共計5案154件指定為國寶。

故宮表示，有關新科國寶展出情形，目前故宮南院「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」常設展中，定期展出一整函《龍藏經》，而《藏文寫本甘珠爾經》與《清文全藏經》則常年輪展一函，未來規劃於2027年底開館營運的南院二館（國寶館）展出。

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此外，從今年9月6日至明年3月16日，高雄佛光山佛陀紀念館的「法華經及其美術特展」，也可見到院藏《龍藏經》的身影。在2025年至2026年間，故宮「歲時吉慶」、「甲子萬年」等百年院慶特展中，將展出《藏文寫本甘珠爾經》、《龍藏經》、《諸品積咒經》等，讓民眾有機會一睹新科國寶的風采。

故宮指出，《藏文寫本龍藏經》共108函，是「甘珠爾」類別的佛教經典，意即「佛語之譯」，由清康熙皇帝的祖母孝莊太皇太后，於康熙6年（1667年）下詔抄寫，至康熙8年（1669年）完成。

▲《藏文寫本龍藏經》是「甘珠爾」類別的佛教經典。（圖／故宮提供）



每函經葉上下，各有一內護經板，含金砌禮敬語與七尊彩繪造像，內容為佛、菩薩、本尊、護法、祖師等，並飾以各式鑲嵌珠寶，版面再護以黃、紅、綠、藍、白五色絲繡經簾。

《龍藏經》裝幀考究、工藝精緻，是清代宮廷製作的首部藏文《甘珠爾》經典，具有深厚的宗教意涵，在歷史、藝術、語言和文化各方面也展現獨特的價值。

故宮指出，《藏文寫本甘珠爾經》是乾隆35年（1770年）完成的藏文泥金寫本，應是為乾隆皇帝60歲與其母孝聖憲皇太后80歲祝壽修福所作。全帙108函，故宮存藏其中12函。各函經文首葉，以藏、滿、蒙、漢四種語文，記載該函經典目錄。除尺寸較小外，裝幀形制與康熙朝《龍藏經》相仿。

《清文全藏經》全名為《御製清文繙譯全藏經》，依滿文標題譯為《滿文翻譯大甘珠爾經》，現通稱《滿文大藏經》。

▲《清文全藏經》全名為《御製清文繙譯全藏經》。（圖／故宮提供）



乾隆37年（1772年），鑑於蒙、藏、漢《大藏經》皆刊行，唯獨缺少滿文版，於是乾隆皇帝請第三世章嘉呼圖克圖若必多吉負責這項工作，在內務府譯經處設立「清字經館」，以漢文藏經為基礎，對照蒙文《甘珠爾》進行翻譯編修。全帙共108函，採雙面朱印，初刷十二套，現僅存兩套：一套存拉薩布達拉宮三界殿（缺一函）；另一套則分藏兩岸故宮，故宮典藏其中的32函。

故宮所藏的兩函藏文《諸品積咒經》，均為傳統梵篋裝幀形式，一函為黑字寫本（部分為刊印），一函為紅字寫本。據跋文，均完成於康熙13年（1674年）7月，收錄藏文密咒陀羅尼及經典，共167部。

▲▼《諸品積咒經》均為傳統梵篋裝幀形式。（圖／故宮提供）



全函裝幀考究精美，經葉以藏文楷體鈔寫。藏文跋文多處提及抄經功德迴向，祈求康熙皇帝帝祚遐永，子孫綿源不絕，並祈願眾生心想事成、生活安樂。