【廣編】千禧之愛89量腰日打造古典量尺　即日起7-11免費索取還抽萬元家電

▲千禧之愛基金會2024八九量腰日承辦國健署網路活動「代謝三五成群_瘦腰就贏」贈品豐富，除健康飲品超商禮券外還可抽萬元精品家電。

圖、文／統一集團千禧之愛健康基金會提供

一年一度的「89量腰日」開跑了，統一集團千禧之愛健康基金會今年特別請出乾隆皇帝分享他的長壽秘訣，並在全國7000家7-ELEVEN號召大家「量腰自律」。提醒男士腰圍保持在90公分以下，女士則在80公分以下，可預防代謝症候群及三高慢性病；更結合故宮OPEN DATA名畫「清 謝遂 職貢圖」，讓人物躍上腰圍量尺，打造年度最氣質的健康活動。

基金會董事長，同時也是國衛院副院長許惠恒表示，希望今年能讓更多人了解代謝症候群的五項指標：腰圍過大、血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高、好的膽固醇偏低。這些指標不會單一存在，而是常常成群結伴出現，但秘訣是只要減點腰圍，往往就可以把其他四項指標同時降下來。為了讓量腰成為一件更具文化氣質的活動，千禧之愛今年使用故宮OPEN DATA名畫「清 謝遂 職貢圖」作為設計素材，將卷一～二的六位特色人物都畫上優雅的量腰動作，來呼應長壽皇帝乾隆號召：以「量腰自律」攻伐代謝症候群，更特地打造成四公分寬的腰圍量尺，即日起即可於全國7-ELEVEN免費索取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

千禧之愛也繼續承辦國健署的代謝症候群防治計畫，於即日起日至8/23日舉辦「代謝三五成群，瘦腰就贏」網路活動（https://event.1000-love.org.tw/prevent-MES），共準備3.5萬份獎品，最高獎項為價值萬元的精品家電，還有故宮聯名禮品、超過萬瓶飲品如統一陽光高纖低糖及無加糖豆漿、濃韻日式綠茶及烏龍茶，歡迎民眾踴躍參加。另，基金會將於8月24日上午9至12時，於全國212家7-ELEVEN千禧血壓站門市舉辦第12屆量血壓、腰圍的「全國健康日」活動，這也是基金會首次讓全國百家智慧型血壓站門市亮相。