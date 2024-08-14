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金門國際海洋藝術季10月登場！紙雕藝術家揭序　水舞秀成焦點

▲▼▲2024金門國際海洋藝術季預計今年10月4日盛大開幕。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2024金門國際海洋藝術季今年10月4日隆重登場，預計會有相當精采的水舞秀。（圖／林名揚翻攝，下同)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

2024金門國際海洋藝術季預計今年10月4日盛大開幕，金門縣政府昨日在新湖漁港的金門海島學校舉辦說明會活動，現場由藝術家成若涵帶領40名小學生親身體驗紙雕藝術創作，共同打造屬於自己在金門的獨特藝術作品。而為期5個月的藝術節除展出大型藝術品及微型共創作品外，還有水舞展演、單車觀展單車觀展領騎等活動，都相當令人期待。

金門國際海洋藝術季說明會於13日上午11時舉辦，國內知名藝術家成若涵在新湖漁港的「金門海島學校」舉辦藝術家紙雕工作坊活動，有來自在地各國小二至四年級學生計40名參加，在藝術家成若涵帶領下，讓大家親身體驗藝術創作過程，激發對藝術的熱情，促進在地文化的傳承與發展，並且提升藝術欣賞與創作的素養。

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▲▼▲2024金門國際海洋藝術季預計今年10月4日盛大開幕。（圖／記者林名揚翻攝）

此次藝術家紙雕工作坊主要結合海島學校目前舉辦的「金門海島生活節」系列活動，除透過在地海島生活的呈現，展示金門海島學校所發掘之海洋文化的各種面貌外，共創產生的作品，將與海島生活節相互襯托，形成另類藝術品，將於今年10月份登場的金門國際海洋藝術季同步展出呈現給民眾觀賞。

▲▼▲2024金門國際海洋藝術季預計今年10月4日盛大開幕。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處長許績鑫表示，此次藝術家紙雕工作坊活動代表著「2024金門國際海洋藝術季」即將拉開序幕，特別是海洋藝術季「微型共創」也已展開徵選活動，縣府藉由工作坊時同步辦理「業者說明會」，計有七家業者出席討論，場面熱絡。

此次微型共創以公開徵選方式，徵集居民眼中的金湖鎮，豐富展覽中觀看的視角與視野。其徵選結果將邀請藝術家與地方空間媒合共創，如以藝術入店，期間限定主題餐飲點心、影像音樂作品、互動裝置、藝術裝置與建築結合之構件等方式表現，將人文生活中多個經驗時刻，聚焦成此次展區的微型創作廊帶，讓微創作品成為在地的日常生活與在地風景。
另外，觀光處長許績鑫指出位於金湖鎮新市里中正路6間縣府管理的房屋，近期也會結合今年海洋藝術季風味以及老兵召集令系列活動，以嶄新的風貌呈現給民眾遊憩體驗。

▲▼▲2024金門國際海洋藝術季預計今年10月4日盛大開幕。（圖／記者林名揚翻攝）

2024金門國際海洋藝術季的展期預計自今年10月4日開始，至明年2月28日結束；在其長達約5個月的活動期間，金門國際海洋藝術季除展出特色的大型藝術品及微型共創作品外，還有水舞展演、單車觀展領騎等系列活動，活動資訊縣府會在近期陸續公告，敬請大家期待。

▲▼▲2024金門國際海洋藝術季預計今年10月4日盛大開幕。（圖／記者林名揚翻攝）

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