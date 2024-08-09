國寶級繪師顏振發駐園藍晒圖文創園區　開啟雙向文化創意新動能

▲台南藍晒圖文創園區迎來新的合作夥伴與全新風貌，國寶級繪師顏振發將與藍晒圖文創園區攜手合作，打造文創園區的新樣態，開展多元機能應用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南藍晒圖文創園區迎來新的合作夥伴與全新風貌，國寶級繪師顏振發將與藍晒圖文創園區攜手合作，打造文創園區的新樣態，開展多元機能應用，藉由顏師傅豐富的創作經驗，開放創作過程與民眾互動，為園區注入不同風格和鮮明色彩。

園區提供創作場域，顏振發以藝術家精神進駐園區並且開放工作室供民眾參觀與民眾互動，展現文創意新樣態，讓大家能夠親身體驗大師的創作過程，感受藝術的魅力。

這次與藍晒圖文創園區的合作，將超越過去的傳統電影看板繪製模式，通過園區文創品牌匯集的優勢，開設工作坊、繪製園區風景、品牌聯名、限定周邊文創商品等新型態活動，開創獨一無二的文化創意動能，提供民眾全新遊園體驗。

藍晒圖文創園區開園9年以來，通過扶植文創品牌、產學合作、企業跨界合作及品牌快閃進駐等，展現創新突破的積極動能，配合大環境變化，不斷調整經營模式，持續擴充園區多元應用的機能，致力於開創獨特的文化創意園區風貌。

文化局局長謝仕淵表示，藉由顏振發繪師進駐園區的機制，激發雙向互動的創意動能，為園區留下新的文化風景，未來藍晒圖文創園區將推出更多元的機能應用，開創更多的可能性，不僅在空間應用和商品開發方面有所突破，更將成為文創園區的代表性標誌，繼續推動文化創意的價值應用。