柯文哲96萬素食費真相！竟是會計師「沒按好清除鍵」　民眾黨：無言

▲民眾黨副秘書長許甫說明96萬元餐費由來，圖為1月7日發票金額960元。（圖／翻攝自Facebook／許甫）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案不斷延燒，民進黨台北市議員林延鳳14日晚間發現，柯辦1月7日選前一週申報一筆96萬「大愛素食餐廳」的「餐費」，質疑是什麼樣的素食，可以申報支出96萬元餐費？對此，民眾黨副秘書長許甫拍下單據，說明是因為連續輸入2比帳目，上一欄輸入110，下一欄應輸入960，結果沒清乾淨，就成了960110元，「無言」。

面對林延鳳質疑1月7日為何申報一筆96萬110元的「餐費」？許甫14日晚間透過臉書澄清「96萬便當的真相」，並且PO出2張發票收據，一張是2023年9月7日的110元餐費，另一張是2024年1月7日的960元餐費，「單據都有留存，結果又是誤登。」

許甫指出，監察院的申報系統，接連輸入兩筆帳目，上一欄輸入110，下一欄應該輸入為960，「但因為沒有清除，就成了960110元。」

許甫說，「為何如此荒唐的錯誤，委任外包的會計事務所『記帳』應該是很專業的事，這回競總所託付的對象，一再讓人感受到天下沒有不可能的事。無言。」

另外，關於外界質疑該餐廳已經關閉，許甫也PO出賴清德競選辦公室曾吃過的證明，表示「這是某便當店所開出的單據，就連賴清德也愛吃唷」。