柯文哲96萬便當發票「又誤登」　綠揭4疑點：到底要聽哪位發言人？

▲民眾黨副秘書長許甫說明96萬元餐費由來。（圖／翻攝自Facebook／許甫）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案不斷延燒，14日晚間又被踢爆，柯辦1月7日選前一週申報一筆96萬「大愛素食餐廳」的「餐費」，民眾黨發言人陳智菡先稱是「誤報」，只有9萬6千元；後另一發言人許甫則澄清是兩筆帳960和110「不小心」key成960,110。對此，民進黨政策會執行長王義川點出4個疑點，民眾黨聲稱41萬以上的都清查過了，怎麼這張96萬的沒發現？且單據不是都被檢調搬走了？「建議你們去跟檢察官講啦，三個發言人講不一樣，到底要聽誰的啦！」

民進黨發言人吳崢指出，柯文哲競選辦公室，在今年1/7號，支出了一筆將近百萬，總計960,110元的「便當費」，是什麼人能吃便當吃到96萬？根據民眾黨發言人陳智菡的說法，這一筆支出是「誤報」，其實只有96,000元，民眾黨說，這又是會計師key錯。後來另一個發言人許甫又說是960和110兩筆不小心key成960,110？



吳崢質疑，真是太神奇了，便當費竟然能暴增十倍！而如果不是網友找出來，整個柯文哲競總沒有一個人發現！這兩天，民眾黨已經告訴我們柯文哲的政治獻金有「漏報」，有「虛報」。現在又多一個「浮報」。整個柯文哲的競選經費，就是一本爛帳，裡面到底還有多少荒謬怪現象？這就是阿北的財政紀律？

政策會執行長王義川也感嘆，卡提諾商學院真的很猛，但是有四個疑點：第一、這些單據不是早上都被調查局搬走了嗎？你們還有沒交出去的？第二、這幾張單據為什麼沒有黏貼在請款的傳票上？而是用迴紋針或釘書機夾著？

王義川追問，第三、41萬以上的不是都清查過了，怎麼這張96萬的沒發現呢？難道要一張一張解釋嗎？第四、這家素食店為什麼幫你們總部刻印章啊？是放一本給你們用嗎？因為前一張也是同一個「柯文哲競選總部」的章！要注意啊，「建議你們去跟檢察官講啦，三個發言人講不一樣，到底要聽誰的啦！」

