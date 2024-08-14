柯文哲陷政治獻金風暴！北檢證實搜索7地點　約談被告端木正6人

▲檢調14日前往木可公關等7處搜索，並約談6人。（圖／記者陳家祥攝）



記者劉昌松、吳佩蓁／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來捲入政治獻金流向疑雲，檢調14日上午兵分多路展開搜索，包括木可、尼奧、時樂、會計師事務所等7處，但不含民眾黨部及柯文哲辦公室，並約談被告端木正、李文娟，另以證人身分約談戴利玲、李文宗及2名員工，全案朝偽造文書罪偵辦。

民眾黨12日記者會公布的內部調查，柯文哲參選2024總統大選的獻金收支單據，都委由會計師端木正進行申報，民眾黨指控端木正漏報、誤報17筆款項，然後自行將近2千萬元的競選支出「調節」給時樂股份、尼奧創意行銷、木可公關行銷等3間公司。

▲柯文哲競選總統時委託會計師端木正處理政治獻金申報事宜。（資料照／民眾黨提供）



但從監察院公布柯文哲大選政治獻金申報紀錄開始，首先引起討論的是有近4千萬元支付給木可公關，其中有700萬元支出名義是「授權金」，因木可公司負責人李文娟正好是柯文哲競選總部財務長李文宗的妹妹，外界懷疑支出名目與金錢實際用途。

此外，時樂與尼奧2公司也公開澄清，否認收到柯文哲獻金申報中的3筆、共916萬元的活動與行銷費用，並表示沒開過相關收據發票，更引發爭議。台北地檢署在12日主動分案偵辦後，國民黨與基進黨民代也先後到北檢告發柯文哲與妻子陳珮琪，李文宗、李文娟兄妹，會計師端木正等5人，分別涉嫌《刑法》偽造文書罪、背信、《政治獻金法》、《洗錢防制法》等多項罪嫌。

台北地檢署調閱監察院資料後，為了解實際申報內容與憑據，檢察官唐仲慶、郭建鈺指導調查局北機站展開行動，上午針對木可、尼奧、時樂、會計師事務所及端木正、李文娟、戴利玲住處等7處進行搜索，搜索部分不含民眾黨部和柯文哲辦公室，不過柯辦因與木可公司位於同樓層，競辦人員主動提供相關單據，供檢調釐清真相，同時檢方以被告身分約談端木正、李文娟，另以證人身分約談戴利玲、李文宗及2名員工，全案朝偽造文書罪偵辦。