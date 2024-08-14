柯文哲選前一週申報「96萬元餐費」　綠議員質疑：是吃什麼素食？

▲民進黨台北市議員林延鳳質疑，柯辦1月7日選前一週申報一筆96萬「大愛素食餐廳」的「餐費」。（圖／翻攝自Facebook／林延鳳）

【20：00補充民眾黨副秘書長許甫回應】

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案不斷延燒，民進黨立委王定宇14日才質疑，柯辦今年1月26日申報一筆用70萬政治獻金買SOGO禮券等，民進黨台北市議員林延鳳發現，柯辦1月7日選前一週申報一筆96萬「大愛素食餐廳」的「餐費」，質疑是什麼樣的素食，可以申報支出96萬元餐費？對此，民眾黨副秘書長許甫稍早也澄清真相，是會計師誤登。

林延鳳14日於臉書發文表示，「到底是吃什麼素食可以申報一筆支出『餐費』要96萬？」並貼出一張從政治獻金公開查閱平台找到的資料，顯示1月7日有一筆雜支支出，對象為「大愛素食天地」，支出金額96萬110元，用途則是「餐費」。

林延鳳提及，這間大愛素食餐廳，依據網友留言在2023年歇業，看街景圖後來是改成咖啡廳，而柯文哲1月7日選前一週申報這一筆高達96萬元的餐費，「如果一杯100元，那天要訂9600杯，有可能嗎？如果有，是給誰喝？超過30元就是賄選。」

林延鳳指出，規模不大的店家，96萬可能是一個月的營業額，為什麼柯文哲一天就在那間咖啡廳花96萬？雖然總統賴清德的申報紀錄也有這家店，但3筆加總才5100元，「我合理懷疑，柯文哲你們不是只有大額發票有問題，連小額的都不堪檢驗、臭不堪聞！希望檢調單位真的要好好把他們的帳務一筆筆查清楚」。

▲民眾黨副秘書長許甫說明96萬元餐費由來，圖為今年1月7日真實報帳數字960元。（圖／翻攝自Facebook／許甫）

面對林延鳳的質疑，民眾黨副秘書長許甫晚間透過臉書澄清「96萬便當的真相」，並且PO出2張發票收據，一張是2023年9月7日的110元餐費，另一張是2024年1月7日的960元餐費，「單據都有留存，結果又是誤登。」

許甫指出，監察院的申報系統，接連輸入兩筆帳目，上一欄輸入110，下一欄應該輸入為960，「但因為沒有清除，就成了960110元。為何如此荒唐的錯誤，委任外包的會計事務所『記帳』應該是很專業的事，這回競總所託付的對象，一再讓人感受到天下沒有不可能的事。無言。」

另外，關於外界質疑該餐廳已經關閉，許甫也PO出賴清德競選辦公室曾吃過的證明，表示「這是某便當店所開出的單據，就連賴清德也愛吃唷」。