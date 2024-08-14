板橋星聚點「驚傳歇業」！最後嗨唱時間曝　網哀號：青春回憶掰了

▲星聚點板橋館驚傳9月底結束營業，消息曝光後網路上哀聲遍野。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

唱KTV除了是項紓壓的娛樂活動外，也是慶生、聚會的好去處，不過就有網友發現，位於新北市板橋區的「星聚點KTV」將於9月底停業，讓他感到震驚不已。貼文曝光後，網友紛紛哀號，「我們的青春」、「以後沒地方去了！」

一名男網友在社群平台Threads發文表示，繼星聚點西門館結束營業後，如今就連星聚點板橋館也即將在9月底吹熄燈號，直呼這是近半年來最令他震驚的消息，「我的青春回憶要消失一大部分了。」

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從另一名網友貼出的照片中可見，星聚點板橋館的門口張貼一張歇業公告，內容寫道「感謝您長期以來對本店的支持與愛護，因租約到期本店將於9月30日停止營業。」

貼文一出，引起大批網友留言回覆，「前天晚上路過，想說怎麼黑漆媽屋，原來是要結束營業啦」、「什麼！？吃不到便宜的牛肉麵了」、「好可惜到9月底」、「下班少一個夜唱的地方了」、「我的天我真的要哭」、「回憶已成追憶」、「我們的青春」、「錢櫃包廂又要更難訂了。」

此外，也有不少人開始揪唱，「完蛋了，趕快約唱了」、「今天要開團了嗎」、「那是不是該約一攤了」、「板橋星聚點營業到九月底……有台北脆友嗎，該出來了唱一波。」

星聚點西門館在西門町成都路開業12年，2021年因新冠疫情全國三級警戒，星聚點西門館也因此停業2個多月，但每月仍須支付近400萬租金，因不堪虧損，只好宣布歇業，但業者強調是租約剛好到期，加上疫情因素才決定不再續約。如今星聚點板橋館也將歇業，星聚點將僅剩台北旗艦館和復興館。

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