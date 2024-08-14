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忍不住了！幼童尿在水溝蓋遭公審　網見1舉動力挺：當下最好處置

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲路人將小孩隨地尿在排水溝的照片放上網公審，引發其他網友質疑。（示意圖／翻攝自pexels）

文／鏡週刊

人有三急，尤其孩子更是無法控制。一名媽媽在不得已的情況下，讓年約2歲的幼孩在路邊水溝蓋上尿尿，雖然這位媽媽事後用礦泉水沖洗，卻仍被路人拍照放上網公審大罵噁心，不少人卻力挺媽媽，認為媽媽事後還拿出礦泉水沖洗水溝蓋，已經是當下最好的處置，反轟原PO沒有同理心。

一名網友在Threads發文，轉貼一張公審路邊尿尿的小孩截圖，只見圖中拍照的人痛批這名媽媽超噁，「小孩尿急就叫他脫褲子直接尿在排水溝。」對此，轉貼照片的原PO提出質疑，認為小孩的器官尚未發育成熟，強要他們憋尿是不正確，認為明知是小孩尿急，為何刻意拍照放上網公審幼兒，斥責這樣的行為導致愈來愈多家長畏懼帶小孩出門。

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貼文一出，許多網友也站在媽媽立場，不贊同公審行為，「媽媽急得汗流浹背然後還要被公審，很慘」、「我認為這位媽媽，已經做最適當的處理方式了」、「那麼小可能才剛戒尿布，膀胱還沒那麼會收縮憋尿的，出門前尿尿，明明就上過了，孩子還是沒多久又會說我要尿尿」、「低齡小孩就是這秒跟你說要尿尿，下一秒就尿給你看」、「不懂那麼多人要苛責什麼，她今天也有清理」。

然而也有網友反對這種作法，「圖片看起來就是市區馬路的轉角處，這樣跟貓狗差別何在？小孩子在外面忍不住在路邊方便不是非常可恥的事，可恥的是你們這些認為這種事情是理所當然的大人」、「原來隨地便溺在台灣竟然是可以接受，還以為台灣會比較文明呢」、「媽媽使用別人的不便來支付自己的失誤，那就承受公眾的批評，不然至少你做乾淨點別讓人看到，連幹壞事都不躲人是怎樣？」

另外，則有人建議家長可以跟商家借廁所，避免這種尷尬場景，還有人紛紛提出替代方案，「我會攜帶小塑膠袋…或者外出小尿壺…小男生比較方便處理」、「真的很急右邊走兩三步有樹，樹下也算是隱蔽的」、「公務機關、便利商店、醫院、加油站都會借」。

根據《廢棄物清理法》第二十七條規定，隨地便溺將面臨新臺幣1200元至6000元的罰鍰。


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