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富二代相親開「6優渥條件」！不跟公婆住、月給8萬　1原因被打槍

不少人都會透過相親尋找另一半。（示意圖／PAKUTASO）

▲富二代因身高太矮直接被女方打槍。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

不少人都會透過相親尋找另一半。就有一名富二代相親找對象，他開出6大優渥條件，包括不跟公婆住、每月給女方6到8萬元零用錢等，然而卻因1問題秒被打槍，讓他很無奈。

原PO在《匿名公社》發文表示，家裡從商，自己是二代接管，名下有3間房子，不過本身是I人，比較內向，很少接觸女生，唯一1點硬傷就是身高162公分，那天被親戚安排相親的女方，想都沒想就直接打槍拒絕他，讓他當場哭笑不得。

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檢視原PO開出的6大條件，包括每個月給女方6-8萬零用金（兩間房收租金額支付），一年出國2次，未來想買房子可以合買，他能先支付頭款1000萬，孩子生不生一起討論，由於原PO有3間房子，因此可以不跟公婆住，如果會開車，會另買一台車給女方代步。

原PO自認開出的條件不錯，沒想到相親當天就因為太矮被對方直接打槍，他無奈表示，「有史以來第一個因身高而被拒絕，所以到底是誰說錢可以彌補一切的，女方確實很可愛152公分左右，可惜了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「斷骨增高了解一下」、「這身高即使有10億我也不考慮，我要嫁愛情，不是金錢，錢可以自己賺，但是每天睜開眼看到一個身長跟我差不多的男人，我真的會憂鬱」、「這不能怪女方，畢竟從優生學角度來看她是對的」。

也有網友直言「你的缺點一定不只身高」、「會不會是態度的問題？」

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