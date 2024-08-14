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高燒39度！她看醫錢不夠怨「男友不幫出」　網狂勸：不要考慮婚姻

原PO說，她發燒男友不願出醫藥費。（示意圖／Pexels）

▲原PO發高燒快暈倒了，卻為了錢找健保診所，男友卻不願幫出一下。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

怎麼才是真愛呢？一名33歲女網友說，她跟34歲男友交往1年半，雖然相處戀愛感滿滿，但男友很吝嗇，只會節日請個大餐，最近她發高燒要去看醫生，去診所發現錢不夠，男友也不願意幫出。貼文一出大票人看了狂勸，「真的先不要考慮婚姻」。」

原PO在Dcard以「發高燒男友連醫藥費都不願意幫忙出」為題發文，表示雙方以結婚為前提交往，「相處時都很有戀愛感幾乎天天膩在一起，家事什麼的他也都很勤勞的在做，也很少吵架，但一直以來都知道他很摳，可是有時候又會大方一下？可能一年一次某個節日會請吃大餐。」

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原PO表示，「我昨天發高燒跟他說我想去看醫生，然後因為假日很少診所有開，我就自己查了有營業的，正中午超級熱騎車在路上真的感覺快暈倒了，然後到了的時候我進去看發現是自費診所，我錢不夠，然後男友完全沒有要幫忙出一下的意思？」

原PO指出，去了另一間診所，一測39.8度，診斷出得A流，吃2天藥就會好，藥要收1600元，另一種1000元吃一個禮拜，或是吃一般健保藥，她最後選健保藥。原PO批，男友也沒要幫出錢，「我真的不懂我們兩個在一起到現在，也都是以結婚為前提，但你居然連這點醫藥費都不願意幫我出，寧可我發高燒然後在大太陽底下跑來跑去找診所？然後看我這麼不舒服也不會想要我趕快好起來？」

男友說，他有要付的意思。原PO表示，「突然很不懂為什麼不是一開始就先問我說妳差多少？為什麼不是一開始就願意幫忙負擔？而是要等我反應出來才願意負擔？」

原PO表示，每次感冒都是她提，男友才帶她去看，到診所還要自己填資料掛號，「我看其他情侶男生都是叫女生先坐在旁邊休息，然後男生去排隊掛號。」

此文曝光後，網友紛紛留言「如果是金錢觀不合，說真的婚姻很難熬的，若是單純沒錢，那真的先不要考慮婚姻」、「妳要不要想一下未來的懷孕期的醫療費用，或是以後生大病，其它事情，他會出嗎，關心你嗎，毫不猶豫嗎」、「我覺得他不是很在乎你的身體狀況，如果你很在意這一點，可以分了」。

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