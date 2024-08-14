桃園以北AI廠不供電？藍轟台電獨厚綠縣市　要賴清德國情報告

▲國民黨召開「數據中心也要戰南北？ 台電戳破供電穩定謊言氣球！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台電董事長曾文生日前表示，桃園以北地區「不再核供5MW以上資料中心」，並表示高科技產業要到「支持電源開發的縣市發展」。國民黨今（14日）召開記者會痛批，這就是台灣缺電的證明，賴清德政府供電分顏色、戰南北，並要求賴清德總統赴立法院國情報告說明。

國民黨文傳會主委李彥秀質疑，民進黨政府強調台灣不缺電，但北部缺電難道不是台灣缺電？賴政府上任時說未來要發展AI產業，但是否能穩定供電，絕對是產業決定投資重要的因素，現在變成產業要考慮哪裡有電才能去，這不是負責任的政府。

國民黨桃園市議員凌濤則表示，台灣現在已經踏入真正缺電的狀態，台電建議廠商宜往桃園以南地區設廠，這是台電治國、政治配電，整個國家的經濟部門已經失能，也不再由國發會來決定台灣的產業發展，就全部交給台電決定。

凌濤說，過去說台灣是同島一命，如今由於區域供電困難，賴政府竟然要戰南北、分縣市用電，令人匪夷所思，美國AI產業龍頭輝達公司執行長兼創辦人黃仁勳已經表態稱，台灣最好的研發中心地點就在北部相關區域，台電此舉根本就是在打臉國際大廠，或試圖以政治力逼迫國際大廠選擇地區。

凌濤續指，若按照台電說法，北部發電不夠努力，所以廠商要往桃園以南設廠，桃園大潭現在是台灣最大的發電廠，當然可以要求設置最多的科技中心，台電不應再製造南北矛盾，而且根據南北的年用電產值做比較，北部每一度電的產值是南部的2倍，他主張政府應該讓產業自由發展，國際大廠可以自行決定設廠地點。

國民黨新北市議員江怡臻質疑，台電說桃園以北不給電，但民進黨新北市議員卻在議會要求侯友宜要爭取輝達等企業到新北設廠、設數據中心與研發中心，議員們還穿上仿黃仁勳的皮衣拍照，如今卻被民進黨籍的總統打臉。

江怡臻強調，新北有非常好的條件，也有便捷交通、育成中心，用地也準備好了，但數據中心不來新北的原因，原來不是用地問題，而是經濟部、台電不給電、賴清德不給電，因為就是要電侯友宜、張善政、蔣萬安，刻意給北北桃臉色看。

