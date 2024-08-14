柯建銘缺席協商　韓國瑜狂cue「我懷念他了」：像酸辣湯少胡椒

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（14日）針對民進黨團發函提出有關研商考試委員、NCC人事同意權等案，進行朝野協商。不過藍綠兩黨總召都缺席，民進黨團總召柯建銘更是30年來首度缺席協商。縱使柯建銘人不在，韓國瑜在協商中仍多次提及這位好友，幽默消遣「我懷念柯建銘了，他不在現場，有酸辣湯少胡椒的感覺」，又說「柯建銘30年來第一次缺席協商，在電視機前一定很著急！」

朝野協商針對民進黨團所提要求研商考試委員、NCC人事同意權等案，民進黨團幹事長吳思瑤指出，5月16日朝野協商延會事宜時，雖未具文簽字，但是談論中朝野黨團都有共識，人事同意權可以臨時會處理，各黨早有默契。

▲立法院黨團協商人事同意權案最終仍破局。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團書記長洪孟楷則提到朝野氣氛不佳，民進黨團對內政委員會發動杯葛，還有後續釋憲戰等問題，早已影響朝野善意；且民進黨團也未依照程序連署四分之一提案要求召開臨時會，所謂人事同意權研商到底是在討論臨時會開還是在下會期召開，都不清楚，並再次重申，國民黨作為在野黨不會、也不可能主動幫人事案背書或安排。

民眾黨團總召黃國昌則質疑，7月初民眾黨就建議會期結束前排審人事同意權，時間不夠就延會處理，民進黨團卻反對，如今提出要8月底開臨時會還放話一定要開，不然違反憲法義務，沒過是在野黨責任，給予不可承受之重，還像是趕鴨子上架，恕難接受，因此建議不如提早開議，沒必要依照往例才說要到9月中才開議，9月2日報到，9月6日就可以開議了。

最後，韓國瑜裁示，各黨團針對臨時會召開有不同意見，請各黨團依法提出提案，立法院再來依照程序處理，另外提到，上會期於院會有通過國情報告相關決議，但是針對邀請時間仍未明確，也請各黨團溝通後續辦理事宜。