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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝頻失言惹議　李彥秀：賴清德、卓榮泰須考慮郭是否適任

▲▼國民黨團召開「新南向政策 徹底失敗！」記者會 謝衣鳳 李彥秀 曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

經濟部長郭智輝上任後頻頻失言，日前更在談到10月電價是否調漲時，稱國會能支持政府撥補台電，「調漲機率就不高」，但這一席話馬上被行政院長卓榮泰否認，引發質疑。國民黨立委李彥秀直言，郭智輝是否適任經濟部長，總統賴清德與卓榮泰需要慎重考慮。

李彥秀提到，郭智輝上任至今不到3個月，但始終爭議不斷，連民進黨自家委員都看不下去，認為是「誤入叢林的小白兔」。農曆7月半都還沒到，郭智輝就與台電董事長曾文生頻頻以「調整工業與民生電價」恐嚇企業、威脅人民、情勒立院，唯恐天下不亂。

李彥秀指出，郭智輝不但放話「希望工業電價還有調漲的空間」，還威脅立院「如果通過千億撥補，9月就可以不調漲電價」，完全不顧卓榮泰院長6月在立院承諾「今年電價以穩定為主」。結果昨天郭智輝又被卓榮泰打臉，行政院定調「補貼台電與電價無關」「相信電價審議委員會也會以民生安定為考量」。

李彥秀認為，電價爭議只是一端，郭智輝上任3個月看不到對於國家經濟整體的願景，頻頻失言，甚至不務正業當起股市名嘴，「要人民對股災有心理準備」，顯然，郭智輝是否適任經濟部長，賴清德與卓榮泰需要慎重考慮。
 

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