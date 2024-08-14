臨時會處理人事案協商破局！韓國瑜突拋國情報告　吳思瑤傻眼

▲立法院黨團協商人事同意權案無共識。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立院黨團要求立法院長韓國瑜召集黨團協商，舉行臨時會處理NCC（國家通訊傳播委員會）、考試院等人事同意權。不過，國民黨團、民眾黨團都有不同意見，歷經各黨團幹部三輪發言後無共識，韓國瑜宣布散會。不過，韓在裁示時卻突然拋出國情報告時間，請各黨團再來溝通辦理，民進黨團幹事長吳思瑤則表達無法了解，但眼見民眾黨團總召黃國昌已離席，抗議只好先作罷。

會議一開始，韓國瑜表示，國民黨團總召傅崐萁家裡有喪事，重孝在身，今日沒辦法參加。民進黨團總召柯建銘因為身體非常不舒服，也表示無法參加。

吳思瑤首先指出，NCC同意權是4月30日行政院送到立法院，在7月12日已經付委審查。考試委員人事同意權案是5月31日總統府送達立院，也在6月7日付委審查。民進黨團請求協商，主要是上個會期在5月16日針對延會期間，朝野協商延會到7月16日，並有基本共識，雖然沒有化為文字，就是不管黃珊珊或傅崐萁都表達，人事同意權臨時會再處置。民進黨認為，人事同意權是各黨的法定義務，必須依法審查。

國民黨團書記長洪孟楷回應，不知道民進黨到底是要臨時會或下個會期審查人事案？臨時會規定，遇到重大事件發生或1/4委員以上連署要求。國民黨身為在野黨，不可能幫執政黨人事背書，因此不會主動召集，民眾黨也表達過他們的立場，現在就看民進黨是不是有提出1/4委員連署要召開臨時會，以及重大事件發生。

洪孟楷諷刺，若真的有臨時會要討論甚麼提案？有必要性嗎？不然是否應該是延宕的行政單位要先道歉？為何立法單位要來收拾爛攤子呢？

黃國昌也說，民眾黨開了兩次黨團會議，全體成員反對在月底召開臨時會處理這兩個人事同意權。理由是審查這兩個機關人事同意權本來就是立法院職權，7月初時民眾黨建議延會也被民進黨反對，現在又對外放話要召開臨時會，真是不可承受之重，若依照這樣的邏輯豈非趕鴨子上架？為何變成在野黨的責任？如果覺得立法院還有很多工作要做，早點開議吧！沒必要依照往例才說要到9月中才開議，9月2日報到，9月6日就可以開議了，「行政院應該把不符合新的NCC組織法資格的翁柏宗人事案撤回」。

吳思瑤又稱，各黨同意延會到7月16日，協商結論上也有黃國昌的簽名，哪個預算哪個議案進來，民進黨要照三餐拜託他黨審查嗎？這是三黨共同的責任，不是單方面背書也不是要單方面放水，沒人在情勒，領人民薪水就要做事。很多事情不要倒果為因，下半年的考試有四項，若現在不審查影響的也是明年的國家考試，如果考試院也需要未雨綢繆，也要為明年上半年的考試去做權宜之計，「我們不就是影響考生的權益嗎？」這是事實不是威脅。

最後，韓國瑜宣布，各黨團對於召開臨時會有不同意見，請各黨團依法提出，權力還是回到各黨團身上，再來院本部處理；上會期最後一次院會通過國情報告相關決議，但邀請時間沒有明確，請各黨團溝通後再來辦理後續事宜。