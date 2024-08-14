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AI吸引力！移民署桃園開辦新住民AI電腦課程　教室滿座

▲移民署桃園開辦新住民AI電腦課程

▲移民署桃園服務站主任黃英貴說，大家對於Ai電腦課程高度興趣。（圖／郭明宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為豐富新住民數位生活，內政部移民署於桃園辦理免費「AI超能美術-設計X修圖X優化」課程，13日開課，參加學員坐滿教室。移民署桃園服務站主任黃英貴說，這次的課程，因為搭上了AI的熱潮、所以吸引了35位的新住民姐妹及新二代報名參加，顯示大家對於Ai電腦課程的高度興趣。

▲移民署桃園開辦新住民AI電腦課程

▲桃園市新住民協會理事長林桂金也報名Ai電腦課程。（圖／郭明宗提供）

協辦單位桃園市新住民協會理事長林桂金表示：今日課程「AI超能美術-設計X修圖X優化」，教授學員如何應用人工智慧數位工具，進行美術設計與修圖優化，學會的學員可以用在生活日常，相當實用，而她也因為對於Ai課程的好奇，今天也帶著兒子一起來上課，希望和大家一樣，都能收穫滿滿。

▲移民署桃園開辦新住民AI電腦課程

▲移民署桃園開辦新住民AI電腦課程，學員坐滿教室。（圖／郭明宗提供）

現年14歲、就讀國中的新二代黃凱怡同學說，參加今天的課程，希望可以借助Ai幫助課業的學習；越南籍的新住民陳氏秋，來台灣20年，目前和婆婆一起在市場賣菜，自己也因做網拍，有感Ai課程對於網拍工作的助益，特地把握機會、多多學習

年輕的緬甸籍柯先生，是在緬甸出生的新二代，目前從事服務業。他表示，之前有自學Ai，但課堂上的共學，他認為可以由專業教師的教授學到更多。蒙古國金小姐來台灣18年，目前在市府婦幼局當通譯，因為從協會獲悉電腦課程，特地利用下班和暑期帶兩個小孩來共學。

「AI超能美術-設計X修圖X優化」課程，8月15日晚上還有一堂IG全攻略-超吸睛限動密技教學的課程、歡迎新住民朋友參加！該活動係由內政部移民署主辦、巨匠電腦、宜誠資訊承辦，桃園市亞洲婚姻協會、桃園市新住民協會共同協辦的113至114年新住民數位應用培力計畫委外服務案新住民電腦課程、8月13日在巨匠電腦桃園認證分校舉辦。

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