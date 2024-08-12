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桃園「天光雜貨店」中元感恩月　推超值優惠活動

▲桃園「天光雜貨店」中元感恩月，推出「以客為尊」超值優惠活動

▲「天光雜貨店」實體店鋪位於平鎮新富市場一樓。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局12日指出，以推廣銷售客家好物的「天光雜貨店」，今年中元感恩月首度舉辦「以客為尊」主題活動，即日起至9/2嚴選包括生活主食(米，麵食)與調味醬、農特產、零食及文創、洗護商品等四大類項超過20多個品項，推出實體店鋪限定超值優惠價或是團購價，以客家好禮普渡好兄弟。

客家局表示，實體店鋪位於平鎮新富市場一樓的「天光雜貨店」是由該局與桃園市客家文化基金會，攜手打造的客家好物發聲與展售大平台，除了實體店鋪場域之外，也提供一個鼓勵客庄年輕品牌萌芽及彼此串連的電商平台。

▲桃園「天光雜貨店」中元感恩月，推出「以客為尊」超值優惠活動

▲桃園「天光雜貨店」中元感恩月，推出「以客為尊」超值優惠活動。（圖／客家局提供）

今年中元感恩月天光雜貨店特別從店中100多個品牌、近1000樣商品中推薦適合祭拜好禮，並希望透過「以客為尊」的主題，除凸顯出用心研發製作的客家商品外，也希望傳達出客家人好客的精神。

中元節祭拜無論米、麵食、調味料、醬料、食品等日常必需品皆推出優惠促銷，活動期間商品平均約85折至9折，團購最高可享6折優惠。桃園市客家文化基金會表示，後續「天光雜貨店」也將於8月底及10月推出中秋及年終慶優惠活動，每次檔期都將推出具有客家文化及特色的主打商品，讓今年的節慶更具有客家式風情。

▲桃園「天光雜貨店」中元感恩月，推出「以客為尊」超值優惠活動

而除了實體店面外，天光今年還開啟了常態及活動外展，期藉由與桃園市的客家場館及各大活動進行連動，能將天光品牌走出去，常態外展8月與9月的周末也將不定期於崙坪文化地景園區及永安海螺文化體驗園區辦理假日快閃市集，並以天光走出去的概念作為延伸，於8/17、18日舉辦的樂天棒球日及8/24日的2024海客季也都將能夠看到天光的外展攤商，期能共同將客家的文化及好物推廣出去讓更多好朋友們認識。

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桃園客家局天光雜貨店以客為尊中元

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