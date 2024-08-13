▲桃園老年人口約36萬，市府加強住宿式長照機構稽查。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局12日表示，桃園市在113年65歲以上老年人口約為36萬人，推估需入住長照機構者約1萬4,345人，為維護入住長照機構之民眾接受服務之品質與安全，衛生局每年辦理住宿式長照機構督導考核及不定期稽查，要讓民眾住得安全、安心、家屬放心，考核結果公告於衛生局長期照護網站供民眾查詢。

衛生局表示，民眾如有入住長照機構需求，提供選擇入住機構原則，停：先思考與家人的需要，例如：機構位置是否方便探視、長輩是否有管路護理的需求；多看：親自到機構多看看照護環境；多聽：聽附近鄰居的評價；多聞：觀察機構環境，室內氣味；多問：詢問契約內容及收費方式；多聽：聽聽專業人員及過來人的經驗談。

桃園市政府衛生局權管之一般護理之家46家、精神護理之家6家及住宿式長照機構13家，可提供一般失能、長期臥床及身心障礙者依需求選擇，並每年聘請專家委員針對機構行政管理、專業照護服務、環境安全及創新等四大面向進行實地考核。

為因應老年人口增加，衛生局將持續佈建住宿式長照機構，目前已通過籌設許可的有23家可再提供3,291床，民眾如有入住長照機構需求，可至本府衛生局長期照護網站查詢長照機構之聯繫資訊、開放床數及其近年評鑑/督導考核結果，依自身需求選擇入住機構。