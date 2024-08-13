移民署力推新住民就業友善職場計畫　查找友善企業資訊

▲移民署力推新住民就業友善職場計畫。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

移民署桃園市服務站13日表示，為鼓勵新住民加入就業市場，該站邀請獲選首家新住民就業友善職場企業-中西式早午餐業者Q Burger饗樂餐飲，向新住民家庭宣導公司友善新住民措施，包括工作手冊指引翻譯多國語言，設立多元溝通管道，內部有圓夢創業等友善措施，保障就業的新住民權益，歡迎待業中或有意轉職的新住民加入Q Burger大家庭。

桃園市服務站黃英貴主任表示，移民署於今年推動「新住民就業友善職場計畫」，並於新住民培力發展資訊網設置「新住民就業友善職場專區」，歡迎有意願之企業依計畫提出申請，由移民署及勞動部共同審查，經審查符合資格之新住民就業友善職場企業，將於培力網專區中刊登該企業之相關資訊，方便新住民查找。

來臺7年的越籍新住民凌美鳳表示，剛來臺時遇到語言、生活習慣及文化隔閡的問題，後來在家人的鼓勵下，參加政府各種新住民培力課程，增加自我的信心及能力，使她快速地適應臺灣生活，並考取餐飲、烘焙相關證照。凌美鳳說，為了感謝政府對新住民的照顧，她加入志工、通譯的行列，擔任防暴宣講師，幫助新住民姊妹。

課程中，凌美鳳教導學員體驗如何利用黏土，發揮巧思，製作多肉植物盆栽，既可永久裝飾保存，還可令人賞心悅目，過程中夫妻、親子一起手作，凝聚彼此感情，讓現場充滿幸福味。