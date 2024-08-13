　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

移民署力推新住民就業友善職場計畫　查找友善企業資訊

▲移民署推新住民就業友善職場計畫

▲移民署力推新住民就業友善職場計畫。（圖／桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

移民署桃園市服務站13日表示，為鼓勵新住民加入就業市場，該站邀請獲選首家新住民就業友善職場企業-中西式早午餐業者Q Burger饗樂餐飲，向新住民家庭宣導公司友善新住民措施，包括工作手冊指引翻譯多國語言，設立多元溝通管道，內部有圓夢創業等友善措施，保障就業的新住民權益，歡迎待業中或有意轉職的新住民加入Q Burger大家庭。

桃園市服務站黃英貴主任表示，移民署於今年推動「新住民就業友善職場計畫」，並於新住民培力發展資訊網設置「新住民就業友善職場專區」，歡迎有意願之企業依計畫提出申請，由移民署及勞動部共同審查，經審查符合資格之新住民就業友善職場企業，將於培力網專區中刊登該企業之相關資訊，方便新住民查找。

▲移民署推新住民就業友善職場計畫

來臺7年的越籍新住民凌美鳳表示，剛來臺時遇到語言、生活習慣及文化隔閡的問題，後來在家人的鼓勵下，參加政府各種新住民培力課程，增加自我的信心及能力，使她快速地適應臺灣生活，並考取餐飲、烘焙相關證照。凌美鳳說，為了感謝政府對新住民的照顧，她加入志工、通譯的行列，擔任防暴宣講師，幫助新住民姊妹。

課程中，凌美鳳教導學員體驗如何利用黏土，發揮巧思，製作多肉植物盆栽，既可永久裝飾保存，還可令人賞心悅目，過程中夫妻、親子一起手作，凝聚彼此感情，讓現場充滿幸福味。

ET快訊
快訊／台南媽接孩子途中遭撞死　相驗結果曝
類鼻疽奪3命「台南女發病當天亡」　還有4人住加護
快訊／京華城容積率暴增　檢約談2名審議委員
老翁打女站務員！還帶民進黨議員大鬧車站：為何不能騎
中捷砍人案調解破局...賠償金額落差大
剛奪銀牌！27歲何冰嬌退役　世界排名抹除
酷航濟州島飛新加坡班機「改降台灣桃機」　消防人員機場待命
快訊／滅門大火5死　發現2樓一對鸚鵡還活著
快訊／確定了！戴資穎參戰日本公開賽
癌末男最後心願「拔掉嘴裡管子」　家人含淚同意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大園仁壽宮第9屆董監事就職　前立委陳根德連任董事長　

外來入侵植物「小花蔓澤蘭」繁殖力強　桃園展開「除蔓換現金」

移民署力推新住民就業友善職場計畫　查找友善企業資訊

竹縣嘉興國小合唱團　赴義大利奪國際合唱大賽雙金獎

迎虎尾中元慶典人潮　警方公布交通管制措施確保順暢

雲林縣農會推廣有機質肥料　觀摩會引領環保耕作潮流

台南民代率眾擋警用靶場　資深媒體人：興建靶場有助地方發展

崑山科大慈善感恩晚宴募得逾420萬　扶助經濟不利生就學

中華醫大獲頒2024台灣永續行動獎金獎　亞太永續行動獎銀獎

彭蒙惠老師遺願！「空中英語教室」拍主題影片行銷花蓮

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

大園仁壽宮第9屆董監事就職　前立委陳根德連任董事長　

外來入侵植物「小花蔓澤蘭」繁殖力強　桃園展開「除蔓換現金」

移民署力推新住民就業友善職場計畫　查找友善企業資訊

竹縣嘉興國小合唱團　赴義大利奪國際合唱大賽雙金獎

迎虎尾中元慶典人潮　警方公布交通管制措施確保順暢

雲林縣農會推廣有機質肥料　觀摩會引領環保耕作潮流

台南民代率眾擋警用靶場　資深媒體人：興建靶場有助地方發展

崑山科大慈善感恩晚宴募得逾420萬　扶助經濟不利生就學

中華醫大獲頒2024台灣永續行動獎金獎　亞太永續行動獎銀獎

彭蒙惠老師遺願！「空中英語教室」拍主題影片行銷花蓮

聰明買菜省荷包！達人教戰：改吃菇類、豆芽菜　1次買1天份

幕後／柯文哲「假帳」風波繫一人　「會計師全責論」藍綠不買單揭2可能

併購效益助攻！保瑞Q2賺逾一個股本　營收、獲利創同期新高

琳妲遭經紀人「公園強抱亂摸」趁喝醉下手！　接工作變陪酒黑幕全說了

3颱共舞「盛況原因曝」　粉專揭1颱暴風圈掃過日本

獨／不甩監視器！高雄大寮自助洗衣店深夜遭竊　里長通報要小心

Ella帶兒赴日讀暑校「每天擠公車」　同班家長曝她為人：很有氣質

大園仁壽宮第9屆董監事就職　前立委陳根德連任董事長　

友求幫代購「2萬元保養品」　她4個月後才收錢！結局氣炸

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了　網抖：這碗上千元

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

五星級鐵窗牌月餅降價　8/22開放訂購

農水署桃管處處長換人　何明光回農業部任職

桃捷巧虎彩繪列車　8/12啟航　

違規頂樓加蓋套房　桃園建管處不手軟掃除

台南六甲農機行火災釀災黃偉哲到場關心罹難家屬

平鎮高中推動台美雙聯學制　學生錄取名校

農業部桃園管理處處長　謝清文升任

桃園老年人口約36萬　市府加強長照機構稽查

強震+颱風　台泥氣化爐扛去化大任獲中央肯定

國道1號南向330.2公里台南仁德段4車追撞無傷亡

南消AI主播宣導中秋、國慶施放爆竹煙火要有標示！

搶中秋商機！70年太陽餅老店跨界合作雲林古坑推限定禮盒

吳堂安視察空勤台東駐地　肯定離島救護轉診成效

尤榮智、蔡育輝率員抗議警用長槍靶場讓溪北活化夢碎

更多熱門

相關新聞

獨／移民署爆內鬼！暗網PO文出售含署長通訊錄

獨／移民署爆內鬼！暗網PO文出售含署長通訊錄

「SorryBB」網友以1500虛幣門羅幣（約81萬元新台幣）價格要販售移民署官員的內部聯繫資料，內容除了移民署長鍾景琨的資料，還包含該署國境事務大隊包含科長、視察、專員、科員等包含姓名、性別、任職年月及內網電郵、分機、警用電話等資料，但移民署知情人士透露，這批外流的移民署內部通訊資料已經是舊的並未更新，加上並無同仁個人的私人手機、住址及歷年功績考核等資訊「說穿了就是舊的內部通訊錄」

手作套繩編織技藝　結合環保時尚更實用

手作套繩編織技藝　結合環保時尚更實用

嘉檢攜手移民署宣導反詐騙

嘉檢攜手移民署宣導反詐騙

男穿移民署背心「蹭茶室」　過馬路遭撞昏迷

男穿移民署背心「蹭茶室」　過馬路遭撞昏迷

萬華男穿移民署背心遭撞飛！一查竟是假冒慣犯

萬華男穿移民署背心遭撞飛！一查竟是假冒慣犯

關鍵字：

移民署新住民就業友善職場計畫　

讀者迴響

熱門新聞

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

17歲羽球小將張志傑猝死41天　母淚：兒子遺體仍帶不回來

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

即／板橋車站女子落軌遭自強號撞上　右手斷肢身亡

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面