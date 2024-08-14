燒掉了21個台北市！　美國俄勒岡野火面積創紀錄

▲美國野火災害不斷，俄勒岡焚燒面積創紀錄。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

美國近年來野火肆虐，規模越燒越大。美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）的「西北部跨部門協調中心」在近日表示，今年以來，俄勒岡野火焚燒總計面積近5700平方公里，面積相當於21個台北市，是有紀錄以來焚燒面積最大的一次，超過了2020年的紀錄。

根據美聯社（AP News）報導，西北部跨部門協調中心發言人卡諾利（Carol Connolly）指出，火災是由高溫、乾燥的天氣和低濕度引起的，這場野火是自1992年有紀錄以來最嚴重的一次，今年俄勒岡已發生71場「大型山火」，大型山火是指焚燒林地面積超過100英畝（約0.4平方公里）木材，或是300英畝（約1.2平方公里）草或灌木叢。

▲北加州野火肆虐，燒毀600多棟建築物。（圖／路透）

位於俄勒岡和愛達荷州界由閃電引發的德奇山火（Durkee Fire），是俄勒岡大型野火中最大的一場，焚毀面積超過1200平方公里，燒毀至少14棟建築及數百頭牛。

不光俄勒岡州，加州也發生嚴重的野火災害，契科市（Chico）郊區從7月24日開始延燒的「公園大火」（Park Fire），是加州歷史上第四大野火。加州消防局指出，大火燒毀約43萬英畝土地（約1736.8平方公里），其中包括約11.4萬英畝（約460平方公里）的拉森國家森林土地，目前摧毀了641所房屋，損壞了另外52座建築物。

「我們正在使用一切工具來保護人員和財產！」俄勒岡州消防局局長瑪麗安娜（Mariana Ruiz-Temple）在聲明中指出，消防員持續在進行滅火行動，以確保大家的安全。