加州1場野火燒掉5.3個台北市！　還有100起野火待撲滅

▲加州野火肆虐。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州野火肆虐，「公園大火」（Park Fire）目前已經燒掉了超過37萬英畝的土地，面積相當於5.3個台北市，規模之大已成了加州有史以來第六大的野火，而且面積還在持續擴散中，該地區還有另外100起野火待撲滅。

帕克大火是加州歷史上第六大野火，目前已燒毀超過37萬英畝，相當於578平方英里，超過整座鳳凰城的面積。根據加州消防局的數據，這場火災已摧毀了100棟建築物，並威脅到數千棟建築物。截至29日早晨，野火控制率已從上周的0％來到12％，但布特郡、特哈馬郡、普盧馬斯郡和沙斯塔郡的居民仍收到撤離警告或命令。

白宮官員表示，總統拜登已指示全力支持正在進行的滅火工作。雖然29日早晨濕度增加抑制了火勢，但加州消防局官員預計，由於西南風和乾燥植被，到了美東時間29日下午（台灣時間30日上午）火勢可能會加劇。

加州消防局表示，克恩郡的博雷爾火災（Borel Fire）正在延燒，燒毀了哈維拉和皮尤特梅多斯牧場（Piute Meadows Ranches）社區。根據加州州立公園的資料，哈維拉於1864年被發現，並作為一個活躍的礦業中心運作了超過20年。博雷爾火災截至28日晚已燒毀超過5萬英畝，且控制率為0％。

西北地區的天氣預報顯示，風速將比近日減弱，這給消防員帶來了遏制公園火災及其他100多場大型野火蔓延的希望。預計本周初西部大部分地區的氣溫將處於或低於平均水平，太平洋沿岸的最高氣溫在60至70華氏度（15至25攝氏度）之間，內陸太平洋西北地區則在70至80華氏度（21至27攝氏度）之間。

今年加州最大場野火是人為縱火，被捕的42歲男子斯托特（Ronnie Dean Stout II），因涉嫌引發公園火災而被捕。布特郡地區檢察官拉姆齊表示，斯托特涉嫌將一輛燃燒的車輛推入一個60英尺深的峽谷，引發了這場大火。斯托特將於29日出庭受審。