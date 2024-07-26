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百米高火龍吞噬小鎮　加拿大傑士伯國家公園成「火藥桶」

▲傑士伯國家公園發生野火，居民遊客全數撤離。（圖／翻攝自Jasper National Park官網）

▲傑士伯國家公園發生野火，居民遊客全數撤離。（圖／翻攝自Jasper National Park官網）

記者陳香菱／綜合報導

加拿大洛磯山脈的傑士伯國家公園 （Jasper National Park）22日發生嚴重野火燃燒，在強風吹襲下越來越猛烈，48小時內，火勢蔓延到附近傑士伯小鎮，迫使當地人和遊客撤離，「救火人員親眼目睹了300至400英尺高的火焰」。

位於加拿大亞伯達省（Alberta）的傑士伯國家公園，是洛磯山脈最有名的旅遊勝地，占地達11,000平方公里，是當地最大的國家公園，聯合國教科文組織在1984年將其列為世界自然遺產。

「傑士伯鎮東北部22日晚上發生野火，不久後就傳出小鎮以南發生第二起火災，在48小時內，野火就蔓延到了城鎮。」傑士伯國家公園官員表示，前幾天爆發的野火，在強風吹襲下越來越猛烈，24日晚間已蔓延到小鎮，大火吞噬了多棟建築。

「救火人員親眼目睹了300至400英尺高的火焰，火勢蔓延速度約為每分鐘15公尺。」公園局野火資訊官伊斯特姆（James Eastham）表示，消防隊員面臨著一堵無法控制的火牆。

▲傑士伯國家公園發生野火，居民遊客全數撤離。（圖／翻攝自Jasper National Park官網）

▲傑士伯國家公園發生野火，在強風吹襲下延燒到小鎮。（圖／翻攝自Jasper National Park官網）

加拿大公園管理局（Parks Canada）認為，太多的死木長期保留在原地是極其危險的，連續幾周的高溫，使森林成為「火藥桶」，一旦點燃會導致災難性野火。

根據哥倫比亞省野火服務官網（British Columbia）指出，當地平均每年發生 1,600 起野火，在過去一周該地區遭受了超過 58,000 次雷擊，在經歷了三週的熱浪之後，引發了乾燥的環境，不過目前尚不清楚野火是否還有其他來源。

亞伯達省省長丹妮爾史密斯（Danielle Smith）表示，亞伯達30%至50%的建築物可能已被摧毀，具體不知道是哪些建築，「小鎮大部分地區都被摧毀，將面臨巨大的重建工作」，加拿大聯邦政府和亞伯達省政府已全力投入救災。

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