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川普、馬斯克暢談2小時！　BBC曝「誰握權力」一看就知道

▲▼ 美國共和黨總統候選人川普將接受美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的訪問。（圖／路透）

▲川普與馬斯克12日進行獨家專訪。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）12日接受億萬富豪馬斯克（Elon Musk）專訪，並於社群平台X播出。BBC分析指出，直播畫面的一個小標誌，就能看出這次訪問中，誰才握有真正的權力。

BBC寫道，X直播系統「Twitter Space」畫面顯示，在這次訪問中，川普是「主持人」，而馬斯克是「聯合主持人」，我們因此能夠得知「權力掌握在誰手上」。

在拜登退選、副總統賀錦麗重振民主黨基層信心後，川普希望透過這次訪談，幫助自己獲取更多選民動力。不過，馬斯克被迫為了延遲故障，以及尷尬的開頭而道歉，所以沒有太多取勝的空間。

▲▼川普與馬斯克。（圖／路透）

此外，馬斯克在開場白說道，這是一次機會，讓思想開放的選民感受看看，與川普交談是什麼感覺。不過，他本人已經在選邊站，再度證實自己挺川普。

馬斯克支持川普的決定，對於一個過去避免政治捐款的人而言，似乎是驚人的轉變。據報，他曾排隊6小時，只為了跟前總統歐巴馬握手，2018年形容自己是政治溫和派，2017也是針對氣候變遷政策與川普分道揚鑣、第一批退出白宮商業委員會的成員之一。

不過，馬斯克長期對於美國的金融監管機構不滿，在社群媒體上，也越來越常參與關於新冠封鎖、烏克蘭戰爭、中國政策與跨性別議題的討論。他的航宇公司SpaceX為美國政府提供了數十億美元的業務，因此可能也在考慮，與潛在的川普政府打好關係。

馬斯克親自專訪！川普轟拜登「最差總統」：我當總統俄不可能攻烏

 
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