急售「蔡依林演唱會門票」！詐31人得手11萬　前保全下場曝





▲胡男誆稱有蔡依林演唱會門票騙31人詐11萬元，遭高雄市刑大逮捕。（翻攝圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

蔡依林「UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會」去年初在台北小巨蛋開唱，門票開賣即秒殺售罄，一名在彰化擔任保全的32歲胡姓男子見有利可圖，便在網路稱手上有門票急售，買空賣空，有31人因此受騙，不到30天詐得11萬元，彰化地院審結，依詐欺罪犯31罪，每罪判1年1月，應執行2年8月。

判決書內容指出，案發當時，胡男用暱稱「陳亦新」、「陳皓」、「阿皓」、「PetersWang」、「陳新昊」、「一生一世愛著你」等匿名帳號，向蔡依林歌迷誆稱手中有演唱會門票急售，願以優惠價格賣出，受騙上當的歌迷共有31人，得手11萬元，其中還有人匯了13,000元，匯完款後卻遲遲拿不到票，也連絡不上對方，才驚覺遭詐騙。

高雄市刑大是根據165 反詐騙諮詢平台受理案件，經過追查發現是胡男以提供演唱會門票優惠價格等手法推銷，誆騙民眾，去年3月北上新竹網咖將胡男逮捕、移送彰化地檢偵辦。

案發後胡男與其中5名被害歌迷和解，尚未和解者均要求法官從重量刑。法官審酌，其詐騙總金額、依罪責相當及比例原則每罪判處1年1月徒刑，應執行2年8月徒刑。全案可上訴。