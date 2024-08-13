陳其邁也敲碗！證實透過管道力邀天后江蕙「高雄復出開唱」

▲天后江蕙復出開演唱會話題延燒。（圖／資料照／寬宏藝術）

記者賴文萱／高雄報導

天后江蕙復出開演唱會話題延燒，高雄市長陳其邁也加入熱情力邀江蕙復出的行列，並透露已有透過管道探詢江蕙本人的意願，期待江蕙願意為了廣大的歌迷與粉絲重拾麥克風。陳其邁並推銷高雄是二姐江蕙復出演場會最佳地點，市府已經做好準備，提供歌迷粉絲最好的服務。

陳其邁今（13）日受訪時透露，他本身也是二姐江蕙的粉絲，江蕙封麥已經9年，歌迷朋友們都很想念她溫暖、充滿感情的歌聲，他跟全台灣的歌迷一樣期待江蕙復出演唱，因此的確有透過管道熱情邀請江蕙重回高雄巨蛋開唱。

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▲陳其邁證實透過管道力邀江蕙「高雄復出開唱」。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁也強調，高雄這幾年在演唱會活動上有很好的口碑，國內外天團、知名藝人相繼到高雄開唱，市府都竭盡全力做好服務歌迷粉絲們的工作，高雄絕對會用最大的熱情歡迎二姐江蕙回來，也請歌迷朋友們一起期待。

江蕙一向把高雄視為家鄉，2015年江蕙在台北、高雄一連舉辦25場「祝福」告別演唱會，最後一場就是在家鄉高雄巨蛋舉辦。

據了解，高雄市與台北市政府都有透過管道探詢江蕙復出開演唱會的可能性，其中近年以「演唱會之都」打響名號的高雄市最有機會被江蕙選中當作復出演唱的首站。