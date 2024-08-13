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彰化64年紅茶店「父子分開擺攤」各自賣！背後暖心原因曝光

彰化三川紅茶。（圖／翻攝YouTube頻道普通女子孫女）

▲彰化三川紅茶。（圖／翻攝YouTube頻道普通女子孫女）

圖文／CTWANT

彰化市三川紅茶在地經營64年，近日國中生「阿家與小莊」帶網紅「孫女」去買紅茶而爆紅，影片點閱率破百萬，許多民眾慕名，不少人好奇，施家父子要各自擺一攤。對此，施姓二代老闆也解釋背後的暖心原因。

據《自由時報》報導，施姓二代老闆表示，7年前他回老家賣紅茶，因為爸爸爸施金川年紀大，子女都勸退休，但爸爸很固執，堅持在彰化火車站的後站賣紅茶。身為家中老么的他，最後決定接手紅茶生意，全家人希望讓爸爸知道有人接手了，讓他安心退休，不過爸爸自認身體好，要繼續工作。

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施姓二代老闆解釋，他為了跟爸爸證明，他可以繼續做生意，所以他在老家賣紅茶，爸爸在後站樹下賣，兩處相距不遠，爸爸有老客戶，他也自行尋新客源，經過了3年，有次爸爸在家因為肚子痛送醫，爸爸才知道自己也會生病。

施姓二代老闆指出，姊姊與姊夫照顧老父，而他正式接手紅茶攤，父親曾不放心，因為媽媽過世得早，他從小就跟兄姊撿柴燒水，也會煮茶，耳濡目染下也學會一身本領。

施姓二代老闆說，爸爸93歲了，他為了讓爸爸放心，每年只休除夕到農曆正月初八，有老客戶天天騎20分鐘的車來買，還有熟客專挑雨天買茶，施姓二代老闆想對老爸說，「這攤我顧定了」！

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