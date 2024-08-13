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大陸 大陸焦點 特派現場

清晨6點打來聊天！她碎念掛掉...相親男怒：30歲女人還有起床氣

如果不是急事，一打早打給別人的行為恐會讓人不高興。（示意圖／PIXBAY）

▲一早接到電話，對方竟只是想聊天，你（妳）會生氣嗎？（示意圖／PIXBAY）

圖文／CTWANT

如果不是急事，一早打電話給別人的行為恐會讓人不高興。大陸就有一名女網友無奈透露，相親對象一早6點多就打給她聊天，但自己太想睡，就把電話掛了，結果晚上竟被嗆「都30歲了還有起床氣」，讓她超無言。

原PO在微博表示，前幾天親戚介紹一名相親對象，結果對方一大早約6點多就打電話給她想閒聊，但因為自己實在是太想睡覺了，所以碎念了幾句就把電話掛掉了，沒想到晚上相親對象居然說她的態度很差，讓她很傻眼。

檢視對話紀錄，男方問，「我早上給妳打電話，妳為什麼態度那麼差啊。」原PO回，「大哥，早上6點多打給我，我還沒起床呢，你覺得我有心情跟你聊天？」男方說，「你都快30歲的女人了，還有起床氣？」

男方繼續說，「又不是小孩子了，又是愛吃小蛋糕，又是有起床氣，這像個30歲女人幹的事情嗎？我實在不理解，匪夷所思，難以置信，荒唐至極，妳好好想想吧，妳做的都對嗎？」原PO看完後氣回，「你真離譜。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「男的理直氣壯、爸爸味十足」、「情商該有多低才說出這樣的話呀」、「對不熟悉的人，就開始教訓也太不禮貌了」、「又不是男友憑什麼指責」、「真有男的這麼奇葩嗎」。

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