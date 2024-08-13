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涉貪「賓利女警」露面！詐加班費與油錢求判拘役：已真心懺悔

記者黃哲民／台北報導

「賓利女警」邱薏瑄被控擔任警職期間，擅自外出逃勤卻報加班費，又開警車接送男友騙取公務油費，共詐得1079元，一審被依詐欺等罪判刑3月，另5月得易科罰金，邱女上訴二審爭取改判拘役，今（13日）到台北地院出庭打悲情牌「要照顧外婆」，自稱已真心懺悔，4度請求法官給她一個「改判拘役的機會」，合議庭諭知今年（2024年）9月16日宣判。

▲▼「賓利女警」邱薏瑄因擔任警職期間，涉詐領加班費與油錢，一審被判刑8月，上訴台北地院二審請求改判拘役。（圖／記者黃哲民攝）

▲「賓利女警」邱薏瑄因擔任警職期間，涉詐領加班費與油錢，一審被判刑8月，上訴台北地院二審今（13日）出庭，4度請求改判拘役。（圖／記者黃哲民攝）

邱薏瑄今出庭戴帽子與口罩遮臉，刻意壓低帽沿仍被媒體認出後，快步走進法院沒做安檢，開完庭一溜煙離開法院，被記者追問時，拿著手機狀似講電話，完全不回應。

▲▼「賓利女警」邱薏瑄因擔任警職期間，涉詐領加班費與油錢，一審被判刑8月，上訴台北地院二審請求改判拘役。（圖／記者黃哲民攝）

▲「賓利女警」邱薏瑄因擔任警職期間涉詐領加班費與油錢，今日到台北地院出庭，沒做安檢企圖快步甩開記者採訪。（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊中，邱薏瑄表示全部認罪，「懇求法官給我改判拘役機會」。辯護律師主張本案檢方最初給邱女緩起訴處分、附加公益捐4萬元，後因邱女另犯貪污案在新北地院審理，本案才改為起訴，但檢方處分緩起訴時，已審酌邱女身分及犯案情節，且本案犯罪金額不高，應可獲更輕處罰。

辯護律師說，邱女另案所犯行求賄賂等罪，一審雖判刑11年，但上訴仍有無罪空間，而違反《個人資料保護法》12罪合併判刑1年、得易科罰金，上訴也有緩刑機會，而邱女本案所犯詐欺等罪情節，實務上在檢方偵辦後就會緩起訴，所以很難找到判拘役案例，並非不能輕判。

辯護律師表示，邱女在貪污案交保後，自知不可能回任警職，現已報考不動產營業員訓練課程，努力重回社會正當工作，行有餘力也做公益，邱女本案沒條件爭取緩刑，但希望能改判拘役。

▲▼「賓利女警」邱薏瑄因擔任警職期間，涉詐領加班費與油錢，一審被判刑8月，上訴台北地院二審請求改判拘役。（圖／記者黃哲民攝）

▲「賓利女警」邱薏瑄今（13日）到台北地院開完庭快閃，不回應記者發問。（圖／記者黃哲民攝）

檢方指辯護律師提出公務員因職務行為犯詐欺罪判拘役案例，多為清潔隊員、約聘僱人員，邱女身為司法警察、有辦案公權力，一審已給易科罰金機會，不宜再輕判，否則有違國民感情，更不能給緩刑，不然就貶低司法警察地位，還可能是司法人員因職務行為犯詐欺罪獲緩刑首例。

檢方強調，邱女另案貪污罪若有罪定讞，本案就算給緩刑，到時也會被撤銷，「又白忙一場」，本案最初給邱女緩起訴，是當時尚未爆發另涉犯貪污案，後來全面考量邱女素行與案情而起訴，請合議庭不必審酌當初緩起訴決定。

邱薏瑄表示目前無業無收入，「也沒子女」，跟母親與外婆同住台中，她打悲情牌稱外婆年邁失智，「我從小讓外婆帶大」，現專心照顧外婆起居，自己「一時思慮不周」，犯下本案錯誤，她真心懺悔，在教會做志工帶領長輩和孩子們參與活動。

▲▼賓利女警邱薏瑄 。（圖／翻攝臉書）

▲「賓利女警」邱薏瑄 。（圖／翻攝臉書）

邱女說「我做錯了」，已受到非常大的教訓，就算無罪也不可能回去警界，只能找其他工作維持生計，她四度請求法官「給我拘役機會」，她想努力回歸社會。合議庭諭知今年9月16日下午3點36分宣判。

現年30歲的邱薏瑄曾考取大學法律系，後改考警專31期畢業，擔任警職期間多次高調炫富惹議，包括開高檔賓利車上下班，被稱為「賓利女警」。不過邱女今在北院庭訊中，自稱家境「普通」、名下無不動產。

本案她在2023年3、4月任職中山警分局警備隊員時，被抓包逃勤外出曠職3小時多，卻報加班費975元，又開警車接送男友和朋友充當小黃，詐取公務油費104元。北院一審依2個詐欺取財罪，合併判刑5月、得易科罰金15萬元，1個公務員假借職務機會詐欺得利罪，判刑3月。

邱薏瑄另被查出涉幫詐團男友查個資、偽造筆錄助詐團成員黑吃黑，並藉此索賄。新北院一審今年（2024年）7月依12個違反《個資法》罪名，合併判邱女1年徒刑、得易科罰金36萬5000元，另依行求賄賂、行使公務員登載不實文書各1罪，合併判刑11年，可上訴。邱女因貪污案被收押禁見後，北市警局已將她免職。

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