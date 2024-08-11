揭柯文哲政治獻金「3疑點」　律師：恐涉偽造文書罪五年以下徒刑

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷「競選政治獻金疑雲」，遭質疑是作假帳，民眾黨致歉並稱申報帳務瑕疵。對此，律師黃帝穎今（11日）表示，柯文哲政治獻金的916萬元，目前有三大疑點，第一「恐涉嫌偽造文書罪」、第二「錢流向誰的帳戶？涉及犯詐欺、侵佔刑事犯罪」、第三「解釋政治獻金支出合理性為何」。他強調，柯文哲能否一併釋疑，將涉及「共犯範圍」判斷。

黃帝穎於臉書表示，時樂及尼奧兩公司正式聲明，否認有收到，柯文哲「政治獻金申報表列」支出的款項，共3筆約916萬元。這不只是柯文哲申報不實，違反「政治獻金法」裁罰問題，更涉及有沒有偽造收據的行使「偽造文書罪嫌」，三大疑點必須查明。

疑點一，黃帝穎指出，柯文哲提供會計師查核的帳簿文據，是否確實，其中有沒有916萬元收據？若帳簿資料提供確實，則916萬元收據不實，涉嫌「刑法行使偽造私文書罪」，這是五年以下徒刑的犯罪。

疑點二，黃帝穎質疑，.柯文哲競選經費中有沒有符合916萬元的金流？若916萬元金流存在，流向為誰的帳戶？如果有，這不只涉嫌偽造文書，更涉「犯詐欺、侵佔」，這都是刑事犯罪，必須查明。

疑點三，黃帝穎說，.登載916萬元金額，超過單純計算錯誤的合理範圍，且支付兩家公司的帳目具體，連同給付木可公司的「權利金」1300萬元已被高度質疑，應解釋政治獻金支出合理性為何？

最後，黃帝穎強調，針對柯文哲多筆政治獻金登載的合理性質疑，柯能否一併釋疑，將會涉及「共犯範圍」的判斷。

▼律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）