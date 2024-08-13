快訊／打特權疫苗被醫師名嘴聯手爆料　林秉樞獄中提告結果曝

▲媒體人朱凱翔PO接種紀錄截圖，爆料林秉樞施打特權疫苗，反被起訴涉犯《個人資料保護法》等罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前立委高嘉瑜的前男友林秉樞，2021年被媒體人朱凱翔PO照爆料施打特權疫苗，事後查出醫師侯君穎擅自翻拍林男接種紀錄，交給醫師好友陳菁徽再轉傳給朱，侯女3人被起訴涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，正在服刑的林秉樞出庭自稱「布衣平民」，要求重判態度不佳的朱、陳2人，但原諒賠錢和解的侯女，台北地院今（13日）依《個資法》判侯君穎3月、緩刑2年；朱凱翔、陳菁徽各判5月，得易科罰金。可上訴。

本案源於2021年11月間，林秉樞對當時交往的高嘉瑜施暴成傷、引發輿論關注，林男因高嘉瑜案被收押禁見後，諸多爭議事件陸續起底，包括同年7月與10月，他靠特權各插隊接種1劑莫德納疫苗，還有立委為此質詢時任衛生福利部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。

▲台北市立聯合醫院醫師侯君穎翻拍林秉樞接種疫苗紀錄外流，被控涉犯《個人資料保護法》等罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

朱凱翔同年12月12日下午4點多，在臉書粉專《不演了新聞台》PO文爆料林秉樞動用政商關係「喬」疫苗，並貼出1張林男接種紀錄的螢幕截圖佐證，衛福部查出截圖來自時任台北市立聯合醫院醫師的侯君穎，移送法辦。

檢方查明侯君穎於2021年12月10日下午4點多，在市立聯醫內湖門診部使用聯醫內部系統，擅自查閱林秉樞接種新冠肺炎疫苗紀錄，用手機翻拍螢幕截圖，傳到她與陳菁徽及另1位閨蜜的3人群組，陳菁徽不到10分鐘，就轉傳到與朱凱翔同為成員的另1個群組。

▲現任立委陳菁徽將醫師好友侯君穎提供的林秉樞接種疫苗截圖，轉傳到自己與朱凱翔同為成員的群組，被控涉犯《個人資料保護法》等罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

台北地檢署2022年起訴侯君穎3人涉犯《個資法》等罪嫌。侯君穎是前衛生署長侯勝茂女兒，本身是家醫科醫師，審理期間，她去年（2023年）已賠償林秉樞28萬元和解，林同意將侯所涉告訴乃論之罪撤告、也不追究不能撤告罪名的刑責，請法官給侯減刑與緩刑。

朱凱翔是知名新聞主播吳宇舒的丈夫，和侯君穎、陳菁徽都是現年45歲的朋友，他不認罪，聲稱2021年當時包括總統以下各級官員，會公布自己接種新冠疫苗訊息，一般人也以貼出「小黃卡」為榮，他爆料林秉樞接種紀錄，註明姓名、接種時間、地點與疫苗廠牌，「實在不知傷害什麼利益」。

朱凱翔說不知陳菁徽如何取得這張截圖，但他氣憤陳時中對林秉樞有無施打特權疫苗一事，公然對全國百姓說謊，為林男接種疫苗的禾馨診所，起初推稱林男是護理師同住家人而優先施打，後改稱林男登記接種殘劑。

朱凱翔強調基於公益揭弊，才將林秉樞接種紀錄截圖po網佐證，毫無侵犯林男個資動機，況且當時中央機關原本不准台北市府查閱林男接種紀錄，「是在我們揭露後才開放，確實對增進公共利益有幫助」。

▲林秉樞因對高嘉瑜施暴成傷，被控7大罪名13項罪行，審理期間到高等法院出庭。（資料照／記者吳銘峯攝）

陳菁徽是前立委黃昭順女兒、現任國民黨不分區立委，本身是生殖醫學名醫，跟侯君穎是高中、大學同學兼好友。陳坦承收到侯傳來本件截圖再轉傳給朱凱翔，因她很震驚，竟然有「極少數醫護防疫人員違反指揮中心施打順序規定」。

陳菁徽自稱當時無媒體管道，朱凱翔是她認識的媒體人，她不知朱會怎麼運用這張截圖，侯君穎也沒教唆她轉傳，是她基於維護公益而想揭發。辯護律師主張陳是揭弊者、非圖謀自己或第三人不法利益，應受司法保護，求判無罪。

服刑中的林秉樞親自出庭，自稱「一介布衣平民」、「不是出將入相的大名人」，反駁朱凱翔、陳菁徽「把我講得太偉大」，卻以公益之名洩漏他個資獲取網路流量等好處，且對話紀錄顯示，朱男3人相互提醒，顯然明知這種行為有問題。

林秉樞強調自己沒插隊打特權疫苗，批朱凱翔未盡合理查證義務、陳菁徽違反醫師倫理，他認為這2人很惡劣、「用違法方式踩我」，林男更點名「尤其是朱凱翔，請從重量刑」。

朱凱翔批林秉樞絕非「一介平民」，而是「利用政商關係的慣犯」，林接種特權疫苗時，不具備任何優先資格就施打莫德納疫苗，陳時中被立委質詢，還謊稱林在一般平台登記接種，「這就是有查證！」

侯君穎透過律師請求法官考量她對防疫的貢獻，聲稱疫情期間看診常被等不到疫苗的長者投訴與遷怒，卻得知有人插隊打特權疫苗、對此感到不滿，才翻拍林秉樞接種紀錄，希望從輕量刑與緩刑。檢方建請依法判決，若給侯女緩刑，應附加適當條件。

朱凱翔在本案一審辯論終結後受訪，重申林秉樞「就是特權疫苗的慣犯」，並自認揭露事實「為何要受懲罰」。陳菁徽受訪說「感謝大家關心」，仍強調她基於公共利益、揭發違法施打疫苗行為。侯君穎靠律師遮擋、不願受訪。林因高嘉瑜案被依7大罪名共13項罪行，判刑2年9月定讞，去年10月6日入獄服刑，預計2025年12月刑滿，最快今年8月有機會假釋。