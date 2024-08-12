史上最貪！前南投縣長李朝卿涉111罪全定讞　刑期加總超過400年

▲前南投縣長李朝卿犯下的貪污案件，全數定讞，目前已經在監執行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前南投縣長李朝卿，被控從2009年起，涉嫌於縣府多起採購案，以及颱風等天然災害修復案等上百件公共工程案中，向包商收取回扣賄賂。一審重判30年，二審也判刑22年。更審將部分刑期定讞後，最高法院12日再將他涉案的111罪全數定讞，刑度加總超過400年。

李朝卿先前定讞部分，包含「南投縣政府98莫拉克信義鄉神木村聯外道路災修復建工程」、「南投縣政府98莫拉克信義鄉東埔村6鄰聯絡道路災修復建工程」等8件工程案。他於2018年10月25日，在大批支持者的擁護下，進入監獄服刑，當時台中高分院裁准訂應執行刑14年8月。而這次最高法院將他所犯案件全數定讞後，將由檢方向法院聲請定應執行刑。

而他所犯下的案件，2021年間最高法院再將部分定讞，包含「埔里虎頭山遊憩區景觀改善工程」、「南投山林-茶竹手作體驗之旅-竹山遊憩帶公共設施改善工程、南投山林遊憩系統環境改善工程-鹿谷遊憩帶公共設施改善工程」、「邵族文化傳承及發展實施計劃- 漁撈文化體驗區委託技術服務採購案」，共9起案件。

李朝卿自2005年代表國民黨參選南投縣長，順利當選，2009年成功連任。但他任期還未結束，於2012年11月30日，因涉及多起弊案，遭檢調單位搜索，並由台南地院裁定羈押。全案於2013年3月26日偵查終結，檢方對他提起公訴，案件纏訟11年後，終於全數定讞。