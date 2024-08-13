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社會 社會焦點 保障人權

逆轉！桃園新屋保齡球館惡火6勇消喪命　球館主人更審輕判6月

▲監察院公佈新屋保齡球館火警案相關違失人員。（圖／桃園市消防局提供）

 ▲新屋保齡球館大火燒死6勇消，高院更一審對球館負責人予以輕判。（圖／桃園市消防局提供）

記者吳銘峯／台北報導

桃園新屋保齡球館於2015年1月間發生大火，造成6名英勇消防員遭火噬。檢方究責，將球館負責人劉得斌提起公訴，一二審均將他判刑6年10月。案經撤銷發回，高等法院13日的更一審竟然出現不同認定，僅依照刑法「失火燒毀住宅罪」，輕判劉男有期徒刑6月、得易科罰金36萬元。可上訴。

本案發生於2015年1月20日凌晨2時，桃園新屋保齡球館發生大火，桃園多個消防分隊、總計出動84名消防員前往救援，但火場突然發生爆燃，場面危急。現場指揮官雖透過無線電狂喊撤退，但結果還是造成蔡長融、陳彥茗、陳鳳翔、曾重仁、謝君杰、張桂彰等6名勇消葬身火窟。

桃園地檢署調查後，發現新屋保齡球館屬違建，本該拆除卻遲未動工，但消防安檢卻幾乎都合格，明顯具有疏失。深入調查後，檢方發現球館在2011年3月、5月的安檢都登載有缺失，業者不但未按時改善還被罰了1萬2000元，但之後的2011年7月到案發的2015年間，所有安檢竟然全都合格。檢方因此認定前新屋分隊長吳尚城等8名公務員涉嫌圖利，提起公訴，但8人最後均獲判無罪確定。

此外，檢方也對球館負責人劉男提起公訴，檢方認為劉男未依法檢修，造成電源線年久失修，演變成變電箱爆炸，引發大火，因此依照違反《消防法》相關規定而致人於死罪，提起公訴。一二審均認定他有罪，均判刑6年10月，案經最高法院撤銷發回後，高等法院進行更一審。

更一審於13日宣判，竟出現不同認定。高院認為發生大火與劉男未依法檢修間，並無足夠證據證明具有相當因果關係，劉男也不具客觀可歸責事由，因此不採信檢方觀點，改依照刑法第173條第二項的「失火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物、礦坑、火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者」規定，輕判劉男有期徒刑6月、得易科罰金36萬元。

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