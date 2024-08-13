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20人唱歌「主動刷卡3萬」　盤子男悲劇：17人都不認識

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲原PO唱歌刷卡3萬，但包廂裡的人很多都跑了。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一群人出去會願意當先刷卡的人嗎？」一名網友哀喊，朋友揪唱歌，結果到了現場幾乎都不認識，而且唱到尾聲，很多人都走光了，看著服務員頻頻進來結帳，卻沒有半個人願意買單，最後原PO一口氣刷了3萬，但數一數有17人都不認識。文章曝光後，網友搖頭嘆，「活該跟這種酒肉朋友去，錢100%收不回！」

一名網友在PTT表示，最近被朋友邀去夜唱，包廂裡面一群人幾乎不認識，都是朋友揪來揪去，唱到尾聲時，發現很多人都先離開，服務生多次進來說要結帳，但就是沒有人主動付帳。

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原PO直呼，實在受不了那個尷尬的氛圍，加上發現服務員臉色不佳，於是他挺身而出先刷卡，帳單顯示3萬多元，但20人唱歌原PO就只認識3人，且其中2人已經離開。

對此，原PO無奈求問，真的蠻怕錢收不回來，考慮是否拉群組討錢，同時也請朋友幫忙聯繫付帳，但對方卻一臉沒放在心上的樣子。

底下網友紛紛搖頭，「活該跟這種酒肉朋友去，錢100%收不回！」「根本不會去參加這種局」、「你那局面我也不會先掏，一定收不回」、「不熟的還敢先刷？盤子」、「就讓場面繼續尷尬下去啊」、「這收不回來的，每個都跟你說那天沒去」、「不可能要回錢了...當作買個經驗吧」、「店員進來結帳了，沒人要刷卡，正常來說就是大家拿現金出來付啊」、「直接掏2000元出來放桌上，說有事先走不用找了，虧幾百元總比虧3萬」。

也有苦主+1曝下場，「血淋淋案例我本人，刷完後續要收錢， 還被根本不認識的嗆收錢收那麼急？是多窮」。

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關鍵字：

唱歌包廂刷卡付帳KTV

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