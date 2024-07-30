KTV「1常見行為」原來超失禮！他喊衝擊：現在才知　大票人激動點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在KTV歡唱時，許多唱將能一展歌喉，也有不少人喜歡大合唱，就有網友昨發文驚呼，現在才知道原來去KTV唱歌，跟著唱別人點的歌是件很沒禮貌的事。話題掀起熱烈回響，很多網友坦言，非常討厭這種情況，就算要唱也該事先詢問；當然也有人直呼，「喜歡大家一起唱一起瘋！」

網友昨在Threads發文提到，剛剛得知一件文化衝擊的事情，他到現在才知道，原來去KTV唱歌不是會唱的一起唱，而是自己點的自己唱，一直唱別人點的歌，是很沒禮貌的舉動。

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他接著表示，「我整個超錯愕，這輩子唱歌一直都以為是會唱的就跟著唱。我在南部沒有聽過這件事，是中北部的朋友跟我講的，拜託朋友們回答我，是不是真的這樣？」

▲大多網友坦言，不喜歡別人跟著唱自己點的歌。（圖／翻攝自Threads，下同）

對此，大多網友都認為，一直唱別人點的歌的確不妥，但這種情況跟南北無關，「我支持自己的歌自己唱，超級不喜歡別人跟著唱，花錢就是為了唱自己喜歡的歌，然後別人一直上麥跟著唱...很沒禮貌」、「我之前也有遇過這種事，我真的非常不爽，但男友難以理解」、「大部分來說，都是誰點的誰唱比較好，因為他就是想唱那首歌才點的，除非他說點給大家唱，或是邀請大家一起唱，否則平白無故就搶歌，真的蠻沒禮貌的」、「不是不提倡一起唱，而是有的人明明不是他點的歌，每一首都要參一腳，而且還都不是很好聽......」、「我想說這不是基本禮儀嗎？自己點的歌自己唱；你點了一碗牛肉麵，別人連問都沒問就直接夾一口去吃？禮貌呢？」「沒錯~我覺得想一起唱至少要有禮貌，問一下點歌的人」、「我是真的很討厭別人跟我一起唱，除非唱比我好，通常很吵、很難聽或聽起來不和諧的，我直接停下來讓給他」。

當然，也有部分合唱派的人表示，「我以為點了歌就是大家要一起尖叫，跟在裡面瘋狂拿麥克風跑動一起唱」、「如果自己點的歌只能自己唱，那你在家玩全民Party就好了」。