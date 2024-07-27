台南女大生遭2學弟接力性侵！半夜慘被「夾在中間」輪流逞慾

▲女大生好心收留2名學弟，卻遭到輪流性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台南一名女大生小花（化名）先前與學弟們唱歌，結束後帶著2人回到租屋處飲酒，沒想到竟因此遭到輪流性侵，崩潰報警提告。台南高分院審理後認為，2名學弟已認錯，並分別以35萬元與小花達成和解，因此改判2年有期徒刑、緩刑5年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花5年前在台南某大學念書，透過體育課認識了這2名學弟（下稱學弟A、學弟B），某次學弟們與同學相約唱歌，並且打電話找她一起出門，於是她答應了邀請、被其中一名學弟載去唱歌。

等到歌唱結束，小花與學弟A、學弟B，以及另一名男同學相約續攤，於是去買了食物、烈酒回到她的租屋處，4人邊吃邊玩。過程中學弟A先是開口詢問，是否能夠借住一天，小花心想租屋處有沙發，於是答應了下來，這時學弟B也表達想借住的意願，小花也並未拒絕，並且與2人約好，借住時一人睡沙發、一人睡地板。

後來大家玩得差不多，男同學打算離開，加上小花已經開始頭暈無力，於是將人送走後，便打算回床上睡覺。不過，回到房間上完廁所，小花卻發現學弟A躺在她的床上，且似乎已經睡著，過沒多久學弟B也躺了下來，她因為無力挪動2人，只能夾在2人中間睡覺。

▲女大生因為無力將2人搬離床上，只能夾在2人中間躺下，最終慘遭毒手。（示意圖／免費圖庫pixabay）



沒想到，好意借住竟成噩夢一場，小花半睡半醒之間，遭到學弟A觸碰隱私部位，嚇得她立即反抗，首次反抗成功阻止惡行，但小花因為飲酒後頭暈，過沒多久又快要睡著。豈料這時學弟A又伸出狼爪，發現小花無力反抗後，藉著體型、力氣上的優勢，強行侵犯得逞，學弟B則在旁邊目睹全程，也沒有制止的意思。

小花遭到侵犯以後，因為頭暈、無法爬起而再度睡著，沒想到隔了一小段時間，她又發現學弟B打算侵犯她，於是開始掙扎，並且極力拒絕，卻還是遭到性侵逞慾。

學弟B逞慾完畢，當即打算回家，並且在學弟A的陪同下，離開了小花的租屋處。小花遭到2度侵犯後陷入昏睡，隔天早上起床，發現學弟A還在她家，於是詢問「有沒有什麼事要跟我說」，沒得到答覆以後，便以買東西為由，將對方趕走。

事後2人被起訴，台南地院一審依照強制性交罪，各判2人3年6月有期徒刑，2人則感到不服、提起上訴。

台南高分院審理後認為，2人犯案後坦承犯行、終知悔悟，並且分別以35萬元，與小花達成和解，小花也願意給予緩刑，因此撤銷一審判決，改判2年有期徒刑、緩刑5年，並須提供240小時義務勞務、接受3場法治教育課程。