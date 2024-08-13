台南惡火5死！鄰曝「大兒子衝2F陽台澆水」…再抬頭人就不見

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行今（13日）凌晨2時36分許傳出火警，屋內陳姓一家5人逃生不及、受困3樓鐵皮加蓋處，均不幸罹難。鄰居透露，凌晨2點多時發現隔壁起火，立即下樓逃生並打電話報警，當時抬頭還看到陳家長子(18歲)跑到2樓陽台，拿著水管在對樓下雨遮澆水降溫，但她打完電話再抬頭，就不見長子身影，未料竟與家人一同陳屍在3樓處。

▲台南六甲農機行凌晨大火，釀成5死慘劇。（圖／記者吳世龍攝）

警消初步調查，該處為農機行，屋主陳男(45歲)專營農機具買賣、維修，因此一樓堆放許多雜物，初判起火點就位於1樓，且因雜物堆放過多，嚴重阻礙逃生，最終釀成悲劇。警消在撲滅火勢、灑水降溫後，於3樓鐵皮屋曬衣間內尋獲屋主陳男、妻子伍姓女子(38歲)、長子(18歲)、次子(15歲)、以及年僅8歲的小女兒，5人均不幸命喪火窟，僅有13歲的大女兒因舞蹈團出國比賽，幸運躲過一劫。

▲隔壁鄰居凌晨發現火警後，立即衝下樓並打電話報警。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居表示，凌晨2點半左右就聞到一股濃烈惡臭，且還有爆炸聲響，當下立即打開落地窗查看，即見到陳家飄出濃煙，立即衝下樓逃生，並撥打電話報警。鄰居說，當時抬頭有看到陳家長子逃到2樓陽台處，正在用自來水澆樓下雨遮降溫，原以為長子可順利逃出，未料打完電話報警後再抬頭，發現長子又衝進火場，推測可能是要呼喚父母與弟妹逃生，未料全家5人均陳屍在3樓鐵皮屋。

鄰居透露，該處房屋屋齡約30多年，當初陳家房子為了要有良好採光，因此才特地在屋內建設天井，怎料火警發生時竟會造成煙囪效應奪命。鄰居還說，陳家經濟狀況不錯，但因農機具生意，1樓長期堆放雜物，先前也曾出言提醒，「我們都有講過，但他們就不聽，一樓堆放很多農機具，我們也會怕阿！」

▼陳家經營農機行，一樓堆放過多雜物，嚴重阻礙逃生。（圖／記者吳世龍攝）