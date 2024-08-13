快訊／台南六甲農機行火警　3大2小受困！5人命喪火窟

記者林東良／台南報導

台南市六甲區珊瑚路1處農機行，13日凌晨2時36分許發生火警，頂樓有3大2小共5人受困待救，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局下營、六甲、官田、新營、東山、柳營、麻豆等消防分隊及二大隊19車37人前往搶救，由於火勢全面燃燒，消防人員無法靠近救人，火勢清晨5時撲滅，但受困者已命喪火窟。

▲台南市六甲區珊瑚路1處民宅發生火警，頂樓疑有3大2小共5人受困，消防人員全力搶救，惟最終5人仍不幸命喪火窟。（圖／民眾提供，下同）

消防人車到場發現1樓有明火濃煙竄出，火場濃煙很大，且民宅是連棟有擴大延燒之虞，馬上請求第3、4梯次消防人車增援，消防人員接報受困民眾困5人在3樓後方頂樓加蓋鐵厝曬衣間，因到凌晨2時57分許3樓部分已全面燃燒，火勢及濃煙很大，溫度很高，消防人難以接近救人，消防人員除接駁水線全力射水搶救及防止火勢擴大，並出動配戴呼吸器人員後從後方射水搶救並伺機進入火場救人。

至凌晨3時許，消防人員攻到3樓鐵厝，以射水降溫方式及以破壞器材切割鐵皮欲進入救人，但因火勢實在太大，溫度過高仍無法進入，直到凌晨4時19分許火勢得到控制，惟消防人員發現5名受困民眾均已明顯死亡，而現場溫度太高消防人員仍無法進入鐵厝曬衣間內。

在消防人員全力搶救下，火勢於清晨5時撲滅，馬上進行殘火處理及排煙作業，並搜索是否還有其他罹難者。目前消防人員仍在火場勘查，起火原因及財物損失由消防局調查外，台南市警麻豆分局將報請檢察官相驗中。

▲台南市長黃偉哲於上午7時30分左右到達火場，除慰問家屬外，並勘查火場了解搶過程。