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成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車！1死4傷名單曝光　台南警回應了

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南成功大學校區外12日傍晚發生嚴重車禍，釀成1死4傷。54歲林姓女子駕車從校區內快速駛出，撞上黃姓男子的車輛，隨後又波及6輛機車。據掌握，死者是42歲蔡姓女騎士，肇事的林女則右腳骨折，另外還有2男1女受輕傷，均被送醫救治。至於林女是否自稱癲癇釀禍，台南警表示相關筆錄尚未完成。

根據警方調查，肇事的林女是成大圖書館女職員，12日下午5點多駕駛銀色休旅車飛速駛出成大校區，在大學路撞上由55歲黃男駕駛的轎車，並波及6輛機車，造成42歲蔡女當場死亡、黃男輕傷、30歲官姓女騎士輕傷、69歲王姓男騎士輕傷，林女則右腳骨折。

▲▼成大外重大車禍！女騎士要接孩子遭撞死　肇事女是圖書館職員。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼成大校門外重大車禍！42歲蔡姓女騎士要接孩子遭撞死，肇事林女是圖書館職員。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 驚悚！成大校區轎車高速衝出影片曝　狠撞汽機車釀1死4傷。（圖／記者林東良翻攝）

警方到場後，確認林女酒測值為零，遭波及的6輛機車中，有3輛處於駕駛中，另外3輛則停放在騎樓下，4名傷者被送往醫院急救。有目擊者稱，林女在校內就已經撞擊到多車，一路往大學路方向高速駛去。

有媒體報導林女自稱癲癇發作才導致暴衝，台南市警一分局回應，相關筆錄尚未製作完成，且死亡車禍事涉刑案調查，基於偵查不公開，不便透露。目前全案依過失致死罪嫌偵辦中，至於詳細肇事原因，仍在釐清。

死者婆婆接到噩耗趕到現場，頻頻拭淚，悲痛表示媳婦下班後要去接孩子，「認得媳婦的車子，是媳婦遇劫沒錯」。

▼死者婆婆趕抵現場，一眼認出媳婦的車輛，難過得頻頻拭淚。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼成大外重大車禍！女騎士要接孩子遭撞死　肇事女是圖書館職員。（圖／記者林東良翻攝）

 
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