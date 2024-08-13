睽違1年！川普發文強勢回歸X平台　馬斯克專訪力挽選情

▲美國前總統、共和黨總統參選人川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統、共和黨總統參選人川普（Donald Trump）接受特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）專訪，且全程將在社群網站X上直播。在播出之前，川普睽違一年首度回歸X發文，他在最新發布的影片中強調，他所面臨的4項刑事指控，全是出於政治動機。

川普在台灣時間13日上午8時接受馬斯克訪問，且全程將在社群網站X上直播。在此之前，川普也睽違一年在X發布一段影片，強調自己面臨的4項刑事指控，全是出於政治動機，接著又立刻發布了6則貼文，宣告強勢回歸X。

《路透社》指出，隨著民主黨參選人、副總統賀錦麗聲勢漸長、民調超車，這場專訪和回歸X平台，無疑是替川普低迷的選舉活動打入一劑強心針。

這次直播透過川普的X官方帳號@realDonaldTrump進行，川普的官方帳號在2021年1月的支持者闖入國會事件時遭封鎖，直到馬斯克2022年10月買下並更名X平台，才在一個月後被解鎖。

不過，至此之後川普更常在自行創立的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，但其受眾比X還要少很多。