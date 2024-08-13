川普專訪延遲40分鐘！　馬斯克：社群平台X遭遇大量網攻

▲美國共和黨總統候選人川普將接受美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的訪問。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統、共和黨總統參選人川普（Donald Trump）於美東時間12日晚間接受特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）專訪，且全程將在社群網站X上直播。沒想到，在預定時間過去35分鐘後，直播仍因技術問題遲遲未開始，馬斯克也發文表示，目前X平台正遭受大規模網路攻擊。

There appears to be a massive DDOS attack on ????. Working on shutting it down.



Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later. — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

川普於美東時間12日晚間8時（台灣時間13日上午8時）接受馬斯克專訪，原預計全程將在社群網站X上直播；表定時間開始時，有超過80萬人湧入準備收聽，沒想到直播延遲了近40分鐘仍未開始，原因是遇到技術問題。

馬斯克在X發文表示，目前X平台正遭受大規模的DDOS網路攻擊，「我們正努力關閉它，最壞的情況是，我們將減少現場聽眾數量，並在稍後開始對談。」

「DDOS阻斷服務攻擊」是一種網路攻擊手法，能試圖讓網站過載，導致服務暫時中斷或停止，讓使用者無法正常訪問。