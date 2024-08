川普專訪延遲40分鐘！　馬斯克：社群平台X遭遇大量網攻

▲美國共和黨總統候選人川普將接受美國億萬富翁馬斯克(Elon Musk)的訪問。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國前總統、共和黨總統參選人川普(Donald Trump)於美東時間12日晚間接受特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)專訪,且全程將在社群網站X上直播。沒想到,在預定時間過去35分鐘後,直播仍因技術問題遲遲未開始,馬斯克也發文表示,目前X平台正遭受大規模網路攻擊。

There appears to be a massive DDOS attack on ????. Working on shutting it down.



Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.