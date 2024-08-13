「金牌拳后」克莉芙凱旋歸國！粉絲官員搶接機　現場爆英雄式歡呼

▲ 克莉芙回國受到熱烈歡迎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿爾及利亞拳后伊曼克莉芙（Imane Khelif）巴黎奧運之路捲入性別風波，面對各界質疑聲浪仍勇奪金牌，12日凱旋歸國，在機場受到官員和接機民眾英雄式歡呼。她強調，比賽結果已經證明爭議的答案，也感謝人民對她的支持，幫助她挺過難關。

綜合《法新社》及《每日郵報》，巴黎奧運11日落幕，阿爾及利亞代表團12日搭機返國，在首都阿爾及爾胡阿里．布邁丁機場（ALG）受到官員、媒體和前來接機的人民熱烈歡迎。克莉芙在眾多粉絲面前露出開朗笑容，一隻手舉起她的金牌，一隻手握拳慶祝她的勝利，受到全場英雄式歡呼。

現場粉絲不斷高喊「伊曼萬歲」，而克莉芙針對性別爭議表示，「答案就在每場比賽的結果裡。我想拿出強勁的表現、展現女性的力量，尤其是阿爾及利亞女性。」

克莉芙也感謝國人支持，「謝謝在這場磨難中支持我、給我力量的阿爾及利亞人。阿爾及利亞女性是全世界的榜樣和模範」，「我們重現阿爾及利亞的榮譽，在巴黎升起阿爾及利亞國旗，這是最重要的事」。

克莉芙9日奪金後也曾受訪強調，「我生而為女性，以女性身分生活，以女性身分參賽，這無庸置疑」，「我想告訴全世界，他們應該遵守奧林匹克原則，不該欺凌他人」，「這就是奧運要傳達的訊息，我希望人們停止霸凌。我們以運動員身分參加奧運，是為了我們的家庭，希望以後不會再出現類似的攻擊。」

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