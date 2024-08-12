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克莉芙教練認了「染色體問題」讓她崩潰！　爆只能和男選手練習

▲▼義大利選手卡里尼（Angela Carini）在巴黎奧運與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）對戰46秒後棄賽，並質疑對手的性別。（圖／路透）

▲ 克莉芙去年被IBA取消參賽資，巴黎奧運期間不斷被質疑生理性別。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣拳擊好手林郁婷和阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）捲入巴黎奧運性別爭議，最終雙雙摘金證明實力。克莉芙的教練賽後一次受訪卻無意間透露，國際拳總（IBA）去年確實是以「激素」和「染色體」問題為由，禁止她參加世錦賽，令克莉芙大受打擊，甚至在奧運前的訓練都無法和女性選手練習。

根據《每日郵報》，克莉芙的教練卡索拉（Georges Cazorla）接受法國雜誌《觀點》（Le Point）訪問，坦言去年國際拳總進行的檢測發現激素和染色體問題，「這個可憐的女孩非常崩潰，因為她突然發現自己可能不是女性。」

西班牙國家隊教練洛薩諾（Rafa Lozano）則向當地《馬卡報》（Radio MARCA）透露，奧運會前在馬德里的拳擊訓練中，克莉芙被認為「太過危險」，不能和其他女拳手搭檔。

洛薩諾提到，「當時他們在Blume集訓，我們不能安排她和任何人一組」，「和她搭檔的人都會受傷」，最後讓她和西班牙頂尖男拳手奎利斯（Jose Quiles）一組，實力才能互相匹配，「我認為這不公平。每個人都有自己的想法，但我是這麼想的。」

▲▼阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌。（圖／路透）

▲ 克莉芙奪金，和銅牌的台灣好手陳念琴及中國、泰國選手開心合照。（圖／路透）

報導提到，克莉芙在巴黎奧運決賽擊敗中國選手楊柳，成為國家英雄，也是阿爾及利亞閉幕式掌旗官之一，但她和林郁婷的成功為國際奧會（IOC）帶來龐大壓力，儘管IOC多次強調，兩人護照上的性別都顯示為女性，外界要求縮緊女子項目參賽資格的呼聲依然高漲。

墨西哥女拳手克魯茲（Brianda Tamara Cruz）也曾稱，她2022年在瓜地馬拉的IBA拳擊金腰帶系列賽決賽對上克莉芙，很幸運能活著離開擂台，「和她對打的時候，我感覺到自己差得太遠了，我被她打到傷得很嚴重。」

克魯茲坦言，「我想在我13年的拳擊生涯中，從來沒有過這種感覺，就算是和男性對打的時候也沒有。感謝老天，那天我平安離開賽場。」

▲▼ 阿爾及利亞「拳后」克莉芙（Imane Khelif） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 國際奧會多次強調，克莉芙和林郁婷都是女性。（圖／達志影像／美聯社）

不過國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）9日再度為林郁婷和克莉芙背書，也宣布引進公認「科學上可靠的系統」，並稱「這個系統正在發揮作用，因此我們的決定是明確的」，「女性應該被允許參加女子比賽，而這2名選手都是女性」。

克莉芙奪金後則在記者會上直言，「我就和其他女性一樣。我生而為女性，以女性身分生活，但成功路上總有敵人，他們無法接受我的成功」，「社群媒體上有關我的言論很不道德，我想改變世界各地人們的想法」。

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