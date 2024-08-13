林郁婷新職「文大助理教授」新學期開2門課　校長接機：歡迎加入

▲林郁婷新學期接下文大教職，文大校長親自到機場接機。（圖／文大提供）

記者楊惠琪／台北報導

巴黎奧運落幕，為台灣代表隊奪下第一面拳擊金牌的林郁婷，今天一早返抵國門。林郁婷今年剛考取文化大學運動教練研究所博士班，也接下文大體育系專任助理教授新教職，在9月新學年度開設「拳擊」、「運動專長訓練」兩門課。文大校長王子奇今也到機場接機，喜迎這位「金牌教授」到校任教。

林郁婷大學、碩士班都是從文化大學畢業，曾獲選文大第53屆華岡青年，今年考取文大運動教練研究所博士班，也將以專業技術人員的身分，獲聘擔任文化大學體育系專任助理教授，113學年度在大一新生體育課開設「拳擊」選修，以及體育系「運動專長訓練」必修課，預料將掀起搶課旋風。

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王子奇今率領體育系團隊前往機場接機，王子奇受訪指出，感謝郁婷加入文化大學擔任體育系教職，新學年度也將開始博士班學業。期待郁婷與文化大學合作，共同為國家的拳擊培育做出貢獻，文化大學也將全力支持，期望郁婷在4年後再為台灣摘金。

文大指出，文大歷屆校友已有多位優秀運動員在奧運奪牌，包括黃志雄獲得2000年奧運跆拳道銀牌及2004年奧運跆拳道銅牌，陳麗如獲得2004年奧運射箭銅牌，江志忠獲得2000年殘奧會標槍金牌，宋玉麒獲得2008年奧運跆拳道銅牌。目前，陳麗如擔任文化大學兼任講師，宋玉麒教授則擔任體育系主任，繼續在文化大學培育未來體壇菁英。

文大表示，文化大學多年來與鶯歌國中、鶯歌工商攜手合作培育台灣拳擊人才，隨著林郁婷的加入，將更強化兩校的合作關係，期待未來能培養出更多優秀的台灣拳擊國手，為國爭光。