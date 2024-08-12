快訊／「授權金」爭議不斷　木可公司宣告暫停運作：盈餘全數捐出

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金疑雲不斷，目前主要分為3大爭議、1條案外案，其中引爆一系列爭議的源頭，就是疑似透過授權方式，將新台幣近4000多萬元選舉募款流向「木可公關公司」。而木可公關公司稍早也透過聲明宣布，「即刻暫停運作」並依法進行公司清算，清算後所有盈餘將全數捐給公益團體。

民眾黨12日下午2時舉辦「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，針對柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報過程出現的問題一一釋疑，與會人員包括柯文哲、黃珊珊、陳智菡、李文宗。

但在記者會開始前，現場發表木可公司的聲明，內容指出，近期各界對於本公司的爭議與批評，造成本公司及相關合作夥伴嚴重影響，為避免爭議延續，本公司聲明「即刻暫停運作」並依法進行公司清算。

木可公司指出，木可公司成立的宗旨，希望發揚柯文哲競選總統的理念，並以結合創新風格及台灣在地商家，設計出優質的商品，藉此匯集更多支持力量，持續深耕並認同柯文哲的理念。

木可公司說明，本著於「取之於社會用之於社會」的精神，並回應支持者期待，木可公司清算後所有盈餘，將全數捐給公益團體，讓「相信美好台灣」的精神得以延續。

▼木可公司聲明稿。（圖／民眾黨提供，點圖放大）