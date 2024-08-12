　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「授權金」爭議不斷　木可公司宣告暫停運作：盈餘全數捐出

▲▼柯文哲 時事回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金疑雲不斷，目前主要分為3大爭議、1條案外案，其中引爆一系列爭議的源頭，就是疑似透過授權方式，將新台幣近4000多萬元選舉募款流向「木可公關公司」。而木可公關公司稍早也透過聲明宣布，「即刻暫停運作」並依法進行公司清算，清算後所有盈餘將全數捐給公益團體。

民眾黨12日下午2時舉辦「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，針對柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報過程出現的問題一一釋疑，與會人員包括柯文哲、黃珊珊、陳智菡、李文宗。

但在記者會開始前，現場發表木可公司的聲明，內容指出，近期各界對於本公司的爭議與批評，造成本公司及相關合作夥伴嚴重影響，為避免爭議延續，本公司聲明「即刻暫停運作」並依法進行公司清算。

木可公司指出，木可公司成立的宗旨，希望發揚柯文哲競選總統的理念，並以結合創新風格及台灣在地商家，設計出優質的商品，藉此匯集更多支持力量，持續深耕並認同柯文哲的理念。

木可公司說明，本著於「取之於社會用之於社會」的精神，並回應支持者期待，木可公司清算後所有盈餘，將全數捐給公益團體，讓「相信美好台灣」的精神得以延續。

▼木可公司聲明稿。（圖／民眾黨提供，點圖放大）

▲▼木可公司聲明稿。（圖／民眾黨提供）

ET快訊
評民眾黨記者會「滿頭問號」　黃揚明：都是會計師一個人的問題？
拳擊賽被打到「大腦位移」慘死　母淚控：我兒子才27歲
快訊／北部3縣市大雷雨狂轟！　警戒範圍曝
快訊／24歲韓男來台旅遊亡　死因曝光
林郁婷遭酸「是男生才長得高」　180女星傻眼：我都懷疑自己性
會計師端木正「漏報1817萬」還擅自調節　黃珊珊：會依法追究
衛福部公布「媒體報導」新指引！「傳播妹、陪酒」都是美化性剝削
不知情會計師漏報、虛報民眾黨支出　李文宗鞠躬致歉
快訊／「民眾黨不會被挫折擊垮」　柯文哲：錢沒有跑到任何人口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳佩琪找兒當人頭開公司事先知情嗎？　柯文哲避回離場

評民眾黨記者會「滿頭問號」　黃揚明：都是會計師一個人的問題？

被爆已讀不回戴利玲　黃珊珊反問：鍾小平講的話能信嗎？

韓國瑜接見「全女性」美國眾議員訪團　自嘲歷任「頭髮最少」院長

報帳要經李文娟審核？李文宗「護妹」：競選財務多　她是協助而已

會計師端木正「漏報1817萬」還擅自調節　黃珊珊：會依法追究責任

不知會計師漏報、虛報民眾黨支出　李文宗鞠躬致歉

金流爭議「會計師三大錯誤」　黃珊珊：民眾黨會配合調查

快訊／「民眾黨不會被挫折擊垮」　柯文哲：錢沒有跑到任何人口袋

柯文哲政治獻金疑雲！會計師「時間來不及」　漏報金額擅自調節9筆申報

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

陳佩琪找兒當人頭開公司事先知情嗎？　柯文哲避回離場

評民眾黨記者會「滿頭問號」　黃揚明：都是會計師一個人的問題？

被爆已讀不回戴利玲　黃珊珊反問：鍾小平講的話能信嗎？

韓國瑜接見「全女性」美國眾議員訪團　自嘲歷任「頭髮最少」院長

報帳要經李文娟審核？李文宗「護妹」：競選財務多　她是協助而已

會計師端木正「漏報1817萬」還擅自調節　黃珊珊：會依法追究責任

不知會計師漏報、虛報民眾黨支出　李文宗鞠躬致歉

金流爭議「會計師三大錯誤」　黃珊珊：民眾黨會配合調查

快訊／「民眾黨不會被挫折擊垮」　柯文哲：錢沒有跑到任何人口袋

柯文哲政治獻金疑雲！會計師「時間來不及」　漏報金額擅自調節9筆申報

山東男「弓箭亂射路人」　多人「身插箭矢」送醫搶救

台灣「改款新TOYOTA Corolla Cross」要來了！全新造型傳最快9月見

棒壘球回歸！他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

動明輪事故影像見赫伯羅德貨櫃遭炸毀　公司聲明正在採取行動

才風光奪金曲獎！　告五人突起內鬨「爭執起因曝光」

陳佩琪找兒當人頭開公司事先知情嗎？　柯文哲避回離場

快訊／台南工廠火警　3人吸入「硫酸亞錫」意識模糊送醫

許聖梅揭Grace私下「人很好」　重話喊話謝忻：我忍很久了

「縱火變自焚」54秒影片曝光　澳洲嫌燒成火人趴地打滾

柯爾受訪時盛讚布克　稱之他為「無名的MVP」

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

政治熱門新聞

快訊／「授權金」爭議不斷　木可公司宣告暫停運作：盈餘全數捐出

快訊／柯文哲假帳疑雲　 陳智菡認找到單據：會計、財務部都出錯

快訊／賴清德明派3架F-16V伴飛接奧運選手　16日辦台灣英雄大遊行

會計師端木正「漏報1817萬」還擅自調節　黃珊珊：會依法追究責任

快訊／「民眾黨不會被挫折擊垮」　柯文哲：錢沒有跑到任何人口袋

柯文哲政治獻金疑雲！會計師「時間來不及」　漏報金額擅自調節9筆申報

3角度看柯文哲「假帳疑雲」　李艷秋：白色自居品格卻沒比較高尚

柯文哲「千萬假帳疑雲」　林智群列4情況：問題都很大

柯政治獻金疑雲　3大爭議、1案外案

幕後／賴清德私下說了一口好比賽　大讚黃筱雯16強止步後場下細節

賴清德視訊問「為何背起教練？」　林郁婷：場下有他扛下一切

不知會計師漏報、虛報民眾黨支出　李文宗鞠躬致歉

幕後／林郁婷遭惡意圍剿不排除中俄協同　國安單位已鎖定異常帳號

LIVE／政治獻金爭議　柯親上火線釋疑

更多熱門

相關新聞

會計師端木正「漏報1817萬」還擅自調節　黃珊珊：會依法追究責任

會計師端木正「漏報1817萬」還擅自調節　黃珊珊：會依法追究責任

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，承接造勢活動的行銷公司尼奧、時樂聲稱，未收到民眾黨申報3筆共916萬4311元支出，使民眾黨回頭查帳，發現會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報。面對會計師爆發如此大的爭議，時任柯文哲競辦總幹事黃珊珊說明，會依法追究其責任。

金流爭議「會計師三大錯誤」　黃珊珊：民眾黨會配合調查

金流爭議「會計師三大錯誤」　黃珊珊：民眾黨會配合調查

快訊／「民眾黨不會被挫折擊垮」　柯文哲：錢沒有跑到任何人口袋

快訊／「民眾黨不會被挫折擊垮」　柯文哲：錢沒有跑到任何人口袋

轟民眾黨串供套招繼續拗！　游淑慧酸：該質疑他們的智商還是廉潔

轟民眾黨串供套招繼續拗！　游淑慧酸：該質疑他們的智商還是廉潔

藍議員逆風「我相信柯文哲」　嘆遭有心人利用

藍議員逆風「我相信柯文哲」　嘆遭有心人利用

關鍵字：

民眾黨政治獻金柯文哲木可公關木可公司李文娟

讀者迴響

熱門新聞

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

奧運落幕！中華隊7獎牌世界排名35

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

克莉芙教練認了　「染色體問題」讓她崩潰

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面